Jihadistische postbode Victor D. veroordeeld tot 6 jaar cel

De Rotterdamse rechtbank wil dat Syriëganger Victor D. zes jaar achter de tralies verdwijnt. Dinsdag veroordeelden de rechters de voormalige postbode uit Heeten (Overijssel) voor deelname aan een terroristische organisatie. D. (30) gaat in ieder geval voorlopig nog niet de cel in: hij was niet aanwezig bij de zitting. Mogelijk zit hij nog in het strijdgebied in Syrië en Irak.

Twee andere jihadisten die dinsdag in Rotterdam terechtstonden voor hetzelfde vergrijp, werden ook veroordeeld. Khalid B. (33) kreeg net als D. zes jaar cel. De derde verdachte, Bashir M. (32), moet zeven jaar de gevangenis in. De rechters rekenen het hem zwaar aan dat hij als prediker optrad in een goedbekeken propagandafilm van terreurbeweging Islamitische Staat (IS). B. en M. waren net als D. afwezig.

D., die twee weken geleden van het OM ook al een eis van zes jaar celstraf te horen kreeg, is de meest bekende van de drie veroordeelden. Hij gaf voor zijn vertrek naar Syrië een afscheidsinterview op YouTube. Daarin zei hij dat hij niet naar het Midden-Oosten ging om aanslagen te plegen. Vorig jaar schreef hij nog aan de rechtbank - zijn zaak liep toen al - dat het zijn bedoeling was om de Syrische bevolking te helpen.

De rechters gaan niet mee in D.’s verhaal. Zij vinden dat er genoeg reden is om aan te nemen dat hij in ieder geval tussen maart 2013 en februari 2017 lid was van een terroristische organisatie. Het gaat om IS of om de voormalige strijdgroep Jabhat al-Nusra, inmiddels opgegaan in een nieuwe organisatie.

Kalasjnikov

Als bewijs ziet de rechtbank onder meer een foto waarop D. staat met een kalasjnikov, en een Facebookbericht met de boodschap “Moge Allah IS de overwinning geven op de kuffar”. Met dat laatste verwijst hij naar het Arabische woord voor ‘ongelovigen’.

Opvallend aan de zaak tegen D. en de andere verdachten is dat het OM hen vorig jaar maart via Facebook dagvaardde. D. liet weten dat hij wilde komen. Dat ging uiteindelijk niet door: D. kan niet vrij reizen doordat toenmalig minister Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) hem in 2016 op een terreurlijst plaatste. Begin deze maand zei hij dat de eis van het OM van zes jaar cel hem “erg meeviel”.

Een vierde verdachte werd dinsdag vrijgesproken. Ook hij was niet aanwezig bij de uitspraak. Hij was weliswaar met wapens te zien op filmpjes, maar het is volgens de rechtbank nog maar de vraag of die filmpjes in Syrië of Irak zijn gemaakt. Jeeps die op de beelden te zien zijn, hebben bijvoorbeeld Saoedische kentekenplaten.