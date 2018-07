Hoofdverdachten Vestia krijgen tot 3 jaar celstraf

De twee hoofdverdachten in het derivatenschandaal rond woningcorporatie Vestia, Marcel de V. (52) Arjan G., (47), hebben respectievelijk 3 jaar en 2,5 jaar celstraf gekregen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank dinsdag bepaald.

Arjan G. verdiende als tussenpersoon van het bureautje FIFA Finance door de jaren 20 miljoen euro aan provisie op derivatencontracten (renteverzekeringen) met Vestia. Hij gaf daarvan tussen 2004 en 2010 heimelijk de helft aan Marcel de V., de oud-kasbeheerder van Vestia, die deze steekpenningen verzweeg tegenover zijn werkgever Vestia.

Miljardenspeculatie

In totaal bleek Marcel de V. voor 23 miljard euro aan – grotendeels risicovolle en speculatieve – derivatencontracten met Vestia te hebben afgesloten. Toen de rente tijdens de eurocrisis scherp daalde, eisten banken onderpand van Vestia en ging de corporatie bijna failliet. De totale schade voor de sector was 2,7 miljard euro.

De twee hoofdverdachten zijn niet veroordeeld voor die totale schade, maar voor hun eigen zwendel. Marcel de V. is volgens de rechter schuldig aan alle ten laste gelegde feiten: omkoping, oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Zelf bleef hij tijdens het proces schuld ontkennen. Marcel de V. omschrijft de steekpenningen als ‘neveninkomsten’ waarover hij gewoon belasting betaalde.

Arjan G. heeft zichzelf aangegeven en wel schuld bekend. Hij is ook schuldig bevonden aan omkoping. De rechter acht hem verder schuldig aan het doen van onjuiste aangiften vennootschapsbelasting en een ondeugdelijke administratie, omdat hij de steekpenningen aftrok van de belasting. De rechter neemt het Arjan G. kwalijk dat hij zichzelf wel heeft aangegeven, maar zijn onjuiste aangiften niet heeft willen verbeteren.

Justitie had tegen Marcel de V. en Arjan G. respectievelijk 4 jaar en 4 jaar plus 9 maanden geëist. De straf voor met name Arjan G. valt lager uit, omdat hij niet schuldig is bevonden aan onder meer oplichting en witwassen.

Vader en ex-vrouw onschuldig

De 74-jarige vader en de 46-jarige ex-vrouw van Arjan G. zijn beiden vrijgesproken. Justitie verdacht hen van witwassen. De vader van Arjan G. hielp zijn zoon om zijn geld veilig te stellen bij Zwitserse banken, toen Arjan G. zichzelf begin 2012 aangaf bij de politie en in labiele toestand verkeerde. Het geld van Arjan G. in Zwitserland stond deels ook op naam van zijn toenmalige vrouw. Omdat het gaat om inkomsten uit legale provisies van banken vindt de rechter dat er geen sprake is van crimineel geld en dus ook niet van witwassen.

Een oud-Fortis-bankier is door justitie ook geheel vrijgesproken. De rechter acht niet bewezen dat hij is omgekocht door FIFA Finance.

De Woonplaats en Portaal

Leroy van D., de oud-compagnon van Arjan G. bij FIFA Finance, is veroordeeld tot een geldboete van 50.000 euro plus een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. De rechter acht bewezen dat Leroy van D. samen met Arjan G. ongeveer 700.000 euro aan steekpenningen heeft betaald aan Jan-Hein G., de externe financieel adviseur van twee andere woningcorporaties, De Woonplaats en Portaal. Jan-Hein G. krijgt hiervoor een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. De twee corporaties zijn niet ontvankelijk verklaard in een vordering tegen de verdachten omdat dat „te complex” zou zijn.

Justitie had respectievelijk twee jaar cel en 17 maanden cel geëist tegen Leroy van D. en Jan-Hein G.. De rechtbank heeft bij de straf voor beiden meegewogen dat er veel media-aandacht voor de Vestia-zaak is geweest.

De vele media-aandacht heeft niet meegewogen bij de straffen voor hoofdverdachten Marcel de V. en Arjan G.. Volgens de rechter hebben beiden zich laten verleiden door „het grote geld” en hebben ze het vertrouwen van hun werkgevers en het publiek in zowel de corporatie als de financiële sector ernstig geschaad.

Het Openbaar Ministerie gaat het vonnis bestuderen en wil nog niet reageren.

