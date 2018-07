Groentebedrijf verliest op de beurs na dodelijke besmetting

Het Belgische groentebedrijf Greenyard ligt onder vuur omdat „waarschijnlijk” negen Europeanen zijn gestorven door het eten van besmette diepvriesgroenten uit een Greenyard-fabriek. Greenyard, met een omzet van ruim 4 miljard euro, verloor maandag 32 procent van zijn waarde op de beurs in Brussel.

Sinds 2015 werden 47 mensen ziek door het eten van bevroren groenten. Ze raakten besmet met de bacterie listeria. Die is vooral gevaarlijk voor zwangeren, baby’s en ouderen. Negen mensen stierven, in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Verscheidene supermarktketens zijn inmiddels begonnen met terugroepacties.

De uitbraak werd twee weken geleden door de Europese voedselautoriteit EFSA gekoppeld aan besmetten diepvriesgroenten uit een Hongaarse fabriek van Greenyard.

EFSA noemde in zijn berichtgeving echter niet de naam van het bedrijf. Pas afgelopen vrijdag kwam Greenyard zelf met een persverklaring, nadat een dag eerder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had gewaarschuwd voor groenten van Greenyard.

Erwten

De Hongaarse productielijn is inmiddels stilgelegd, maar de uitbraak duurt voort omdat producten met de besmette groenten nog in de handel zijn. De listeriabacterie was jarenlang in de fabriek aanwezig.

In Nederland hebben supermarktketens Emté en Coop producten teruggeroepen. Emté roept diepvrieserwten terug van het merk Pinguin; bij Coop gaat het om gehaktschnitzels waarin mais is verwerkt die mogelijk besmet is. De NVWA verwacht nog meer terugroepacties, en adviseert om bevroren groenten goed te verhitten.