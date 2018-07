Filmbedrijf Harvey Weinstein toch verkocht

Na maanden zoeken naar een overnamepartner is het bedrijf van filmproducent Harvey Weinstein verkocht. De Texaanse investeringsmaatschappij Latern Capital heeft maandag 289 miljoen dollar (246 miljoen euro) betaald voor The Weinstein Company. De overname werd vorige week goedgekeurd door een rechtbank in Delaware. De filmstudio vroeg in maart faillissement aan nadat het niet was gelukt om een overnamepartner te vinden.

De oprichters en broers Harvey en Bob Weinstein - zij bezitten 42 procent van de aandelen - zien weinig van dit geld terug. De opbrengst wordt vooral gebruikt voor de betaling van advocaten, faillissementsexperts en schuldeisers. Ook is een deel van het geld gereserveerd voor betalingen aan slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, schrijft het Amerikaanse magazine Variety.

Machtspositie

The Weinstein Company werd opgericht in 2005 en had grote successen met films als Inglourious Bastards, Django Unchained, The King’s Speech en Silver Linings Playbook. Hollywood-producer Harvey Weinstein maakte in die jaren misbruik van zijn machtspositie door tientallen vrouwen te intimideren en aan te randen. Hij is aangeklaagd voor de verkrachting en aanranding van drie vrouwen. Veel vrouwelijke acteurs durfden uit angst voor het verdere verloop van hun carrière geen aangifte te doen; Weinstein betaalde hen zwijggeld.

Na onthullende publicaties in The New York Times en The New Yorker viel het doek voor Weinstein. Hij werd door zijn bedrijf ontslagen. Daarnaast klaagde de staat New York de filmstudio aan omdat het “zijn werknemers niet goed heeft beschermd tegen seksuele intimidatie en discriminatie”.

Onder de nieuwe naam Latern Entertainment is de Texaanse investeringsmaatschappij eigenaar geworden van een bibliotheek van 277 films, de tv-serie Project Runaway. Er liggen nog zeker twee onuitgebrachte films op de planken. Het gaat om The Upside met acteur Kevin Hart en The Current War met Benedict Cumberbatch.