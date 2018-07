Op een zonnige zondagmorgen fiets ik door de stad. Ik geniet van twee kleine meisjes die voor me fietsen, samen met hun moeder. Mijn gedachten dwalen af naar een verre toekomst waarin ik misschien ooit twee dochters op een fiets bij me zal hebben. Hoe leer je kinderen veilig fietsen in de verkeersjungle van Amsterdam? Wanneer we een rood stoplicht tegenkomen, stoppen de dochters en ik. De moeder sjeest vrolijk door rood. Een van haar dochters roept verontwaardigd: „Mam, je mag niet door rood rijden!” De moeder reageert: „Hier kan dat prima, kom maar.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl