Defensie tekent voor aankoop vier Reaper-drones

Het ministerie van Defensie heeft dinsdag tijdens de Farnborough International Airshow in Engeland getekend voor de aanschaf van vier Reaper-drones. De Verenigde Staten leveren de onbemande vliegtuigen in 2020 aan Nederland.

Superdrone Reaper: straks heeft Nederland hem ook. “Ze kunnen zo’n 1.700 kilo aan bommen en raketten dragen”.

De vier drone-vliegtuigen kosten 179 miljoen euro, zo staat in een brief die staatssecretaris van Defensie Visser aan de Tweede Kamer stuurde. Het gebruik kost jaarlijks 25 miljoen.

Defensie stelt dat de drones “wereldwijd inzetbaar” zijn voor uiteenlopende militaire “(observatie)missies”. Ze zullen worden gebruikt om inlichtingen te vergaren tijdens buitenlandse missies, maar kunnen ook worden gebruikt tijdens nationale rampen.

De MQ-9 Reaper kan maximaal 24 uur vliegen en dertien kilometer hoogte kan bereiken. Ze zijn twintig meter lang en elf meter breed. Bij de aanschaf zitten ook camera’s en grondstations.

Onbewapend

‘s Nederlands nieuwe drones zijn uitgerust met camera’s en sensoren. Defensie kocht dinsdag geen wapens voor de vliegtuigen. Maar de apparaten kunnen wel worden omgebouwd zodat ze te gebruiken zijn voor een drone-aanval. Hiervoor zou nieuw materieel moeten worden aangekocht.

In deze video zie je de Reaper en de grondbemanning in actie:



Eindelijk

Defensie had de Reaper-drones al lange tijd op het oog. In 2014 werd de aankoop aangekondigd. In 2015 werd de deal weer afgeblazen, toen bleek dat de drones meer van 50 miljoen euro duurder waren dan begroot.

De Reaper-drones zijn van Amerikaanse makelij, naast Nederland hebben onder andere Spanje, Groot-Brittannië, Italië en Frankrijk het vliegtuig in gebruik. De reapers gaan opereren vanaf de vliegbasis Leeuwarden.