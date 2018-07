650.000 extra vaccinaties tegen meningokokken

Het kabinet wil 650.000 extra kinderen inenten tegen de infectieziekte meningokokken. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens het kabinet zijn meer inentingen nodig omdat het aantal besmettingen van meningokokken type W is toegenomen.

De infectieziekte is dit jaar gemiddeld tien keer per maand gediagnosticeerd, dit was in 2017 nog zes keer per maand. Het RIVM verwacht dat deze stijging doorzet als er geen extra maatregelen worden genomen, aldus Blokhuis. Er waren al plannen om tieners die zijn geboren na 2004 in te enten tegen de ziekte, nu komen daar ook kinderen met een geboortedatum tussen 1 januari 2001 en mei 2004 bij.

Shock en dood

De meningokokbacterie is van mens op mens overdraagbaar en is vooral gevaarlijk voor kinderen en ouderen. Besmetting kan hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging tot gevolg hebben. Geïnfecteerde personen kunnen in shock raken en zelfs overlijden. Blokhuis zegt dat de uitbreiding van het vaccinatieprogramma nodig is “om erger te voorkomen”.

“Het is een vreselijke en destructieve ziekte. Daarom moeten we er alles aan doen om mensen zoveel mogelijk bescherming te bieden.”

Sinds 2002 worden alle baby’s van 14 maanden oud tegen type C van de ziekte ingeënt. In mei werd het vaccin uitgebreid tot een zogenoemd combinatievaccin, dat ook beschermt tegen type A, W en Y.