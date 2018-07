Hoe ziet de Brexit eruit, over 255 dagen? Vier scenario’s

Zachte Brexit

Iedere betrokkene bij de onderhandelingen weet: het huidige plan van premier Theresa May gaat het niet halen. Ze wil te veel de krenten uit de pap pikken. Haar voorstel om een douane-unie met de EU na te bootsen om zo de voordelen daarvan te kunnen genieten, stuit op verzet. Staten die meedoen aan zo’n douane-unie spreken af in de handel onderling geen invoertarieven te heffen. Dat ziet May wel zitten, want Britse bedrijven kunnen dan moeiteloos hun goederen afzetten in de EU. Voor de handel met de rest van de wereld rekenen alle leden van een douane-unie een gemeenschappelijk invoertarief. Daar wil May niet aan, want die verplichting belemmert de Britten op eigen houtje gewenste handelsakkoorden te sluiten met de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland.

Om dat probleem te omzeilen heeft May een ingewikkelde constructie bedacht waar de Britse en Europese handelstarieven verrekend worden. Mocht een Aziatisch bedrijf via Britse havens smartphones vervoeren naar Nederland, dan belooft May dat de Britse douane het EU-tarief int en dat overmaakt. Dit systeem vindt de EU te ingewikkeld en bovendien hebben de Britten na een aantal grote fraudezaken met invoertarieven een slechte reputatie op dit gebied.

May beloofde dat haar plan geen openingsbod is voor meer onderhandelingen, maar als ze een Brexit wil bereiken die geen economische catastrofe aanricht, zal ze moeten bewegen. De vraag is hoe de EU reageert op May’s plannen. Het compleet afschieten is de doodsteek voor May, zorgt voor politieke turbulentie en is slecht voor het Europese bedrijfsleven.

De EU zal dus een manier zoeken om May de onderhandelingen in te trekken. Het wordt volgens ingevoerden pas interessant als May voorstelt dat de Britten in de praktijk voor de handel in goederen in een douane-unie met de EU blijven, Europese regelgeving voor productstandaarden overnemen, de rechtsmacht van het EU-hof erkennen en meebetalen aan relevante delen van de Europese begroting.

In dit geval doen de Britten nog steeds aan cherry picking, want May wil niet dat het Verenigd Koninkrijk zich, zoals iedere EU-lidstaat, aan de gemeenschappelijke regels voor diensten houdt. Dat May deze uitzonderingspositie wil is logisch. Circa 80 procent van de Britse economie bestaat uit het leveren van diensten. Daar kunnen de Britten dan eigen regels voor opstellen. Dit scenario slaagt alleen als ze haar partijgenoten, die eisen dat de Brexit een grotere mate van soevereiniteit betekent, kan overtuigen dat de Britten de vrijheid krijgen het grootste deel van hun economie naar eigen inzicht in te richten. Ze moet daarbij het woord douane-unie mijden, dat is politiek giftig want het riekt naar stiekem lid blijven van de EU. De EU vindt het prima als May het plan een andere naam geeft, al noemt ze het een douane-komkommer. Zolang ze de principes maar erkent.

In het Britse Lager- en Hogerhuis is een meerderheid te vinden voor een zachte Brexit. Dat werkt in Mays voordeel. Alles staat of valt met het verzet binnen haar eigen partij. Trotseert ze de aanvallen van Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg en zestig harde Brexiteers, en overtuigt ze de grotere gematigde vleugel van haar fractie dat de economische schade zo het meest beperkt blijft, dan kan ze speelruimte winnen.

Cruciaal is dat Brussel laat merken dat er ruimte is om af te wijken van de twee voorgestelde opties waarvan May eerder liet weten dat ze onacceptabel voor haar waren: totale deelname aan de interne markt (inclusief vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal accepteren, zoals Noorwegen dat doet) of een standaard handelsverdrag (Canada). De EU moet besluiten of de Britse handel (65 miljoen consumenten) en een goede relatie met een belangrijke strategische partner in de trumpiaanse wereldorde het waard zijn om eerdere bezwaren tegen cherry picking te laten varen.