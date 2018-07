Borat-acteur neemt wapenlobby VS op de hak met nieuw typetje

De Britse acteur Sacha Baron Cohen, alom bekend van de satirische typetjes Borat, Ali G. en Brüno, maakt met een nieuwe video veel los in de Verenigde Staten. In Who is America? duikt Baron Cohen op als zijn nieuwe alter-ego Erran Morad, een persiflage van een Israëlische veteraan en antiterreurexpert die zeer uitgesproken pro-wapenbezit is.

Doel van de video is om aan te tonen hoe makkelijk het is om prominente Republikeinen en de ultraconservatieve wapenlobby zo ver te krijgen een vergaand plan te steunen dat drie- en vierjarigen voorziet van wapens, en daarvoor een promotievideo op te nemen voor op peuterspeelzalen.

Het karakter van Erran Morad, een breed zittende man met een dik Israëlisch accent, is behoorlijk over the top. Maar ondanks zijn ronduit bizarre opmerkingen (“mijn zoontje deed mee aan het eerste programma, God hebbe zijn ziel, en stierf terwijl hij deed waar ik van houd”) gaan Amerikaanse lobbyisten en Congresleden er moeiteloos in mee. Er volgt zelfs een onderwijsprogramma dat de jonge kinderen met wapens om leert gaan: Kinderguardians.

First grenaders

Er volgen steunbetuigingen van voorvechters van het second amendment, en ook Republikeinse Congresleden laten in het promofilmpje weten achter het opmerkelijke plan te staan. Met hun uitspraken lijken ze haast onderdeel van de satire, bijvoorbeeld als voormalig Congreslid Joe Walsh begint over het omvormen van first graders tot first grenaders. De bekende wapenlobbyist Larry Pratt gaat nog een stap verder:

“Peuters zijn puur. Nog niet verpest door fake news of homoseksualiteit. Zij staan er niet bij stil of het politiek correct is om een geestelijk gestoorde schutter neer te schieten, ze dóen het gewoon.”

Dat de 75-jarige Pratt overduidelijk geen idee heeft wat hij zegt, blijkt als hij doorgaat over de wetenschap achter het plan van Erran Morad. Onder meer het “kinderferomoon” Blink 182 (een Amerikaanse rockband) dat zou worden aangemaakt door een gedeelte van de lever dat Rita Ora heet (een Britse zangeres) dat vervolgens via de Wiz Khalifa (bekende rapper) wordt doorgestuurd naar het centrale zenuwstelsel.

Bekijk de video hieronder



Who is America? bestaat uit zeven delen, waarin Baron Cohen een aantal nietsvermoedende politici opzichtig de maat neemt. Onder hen is in ieder geval Sarah Palin, die naar verluidt het halve land doorreisde. Toen uitkwam dat het satire was, beschuldigde Palin hem van “kwaadaardige, uitbuitende, zieke ‘humor’”. Ook de omstreden voormalig Senaatskandidaat Roy Moore werd op zijn plek gezet: hij dacht een prijs in ontvangst te mogen nemen omdat hij een “vriend van Israël” zou zijn.

De serie toont aan dat Baron Cohen ondanks zijn bekendheid als Borat en Ali G. nog altijd prominenten voor de gek kan houden. Daarnaast wordt duidelijk hoe ver de lobbyisten en politici kunnen gaan, als ze maar genoeg worden gevoed met extreme ideeën.