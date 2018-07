Vijftien dagen cel voor WK-demonstrant van Pussy Riot

Een van de demonstranten de Russische actiegroep Pussy Riot die tijdens de WK-finale zondag het voetbalveld bestormden, moet vijftien dagen de cel in. Dat heeft een rechter in Moskou maandagavond besloten, meldt het Russische persbureau Interfax. Het gaat om Veronika Nikoelsjina, die een de straf kreeg voor het schenden van gedragsregels tijdens sportwedstrijden.

De actie is niet behandeld als strafbaar feit, maar als overtreding. De demonstrant kreeg die maximale straf die gegeven kon worden voor een dergelijke verstoring. Ook mag Nikoelsjina drie jaar lang geen sportevenementen bijwonen. Haar drie mede-demonstranten horen waarschijnlijk later maandagavond nog hun straf.

Attention! The court has just sentenced the first Pussy Riot member, Veronica Nikulshina, with 15 days of administrative arrest (will spend them in a special prison) and banned her from visiting sports events. pic.twitter.com/e0hX5fQSzl — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) July 16, 2018

‘Ik hou van een feestje’

Nikoelsjina bekende tijden een zitting schuld, maar was het niet eens met de straf. Naar eigen zeggen protesteerde ze “tegen willekeur, en tegen het feit dat Rusland voor treurige mensen is”, reageerde ze in de rechtbank. “Ik hou ervan wanneer men blij is, wanneer er een feestje is.” Verder wilde ze aandacht vragen voor de politieke situatie in Rusland en de manier waarop het rechtssysteem werkt. “Ik wilde laten zien dat ik het niet eens ben met de acties van onze veiligheidsdiensten, en misschien wel met alles.”

Zondag renden in de 52ste minuut van de WK-finale tussen Kroatië en Frankrijk drie vrouwen en een man in een uniform het veld op in het Loezjniki-stadion. Ze werden in korte tijd opgepakt en weggevoerd, en moesten al de nacht in de cel doorbrengen. Kort na de actie maakte de activistische punkrockband Pussy Riot bekend achter de actie te zitten. Eerder leek het erop dat het viertal een boete tot 157 euro of een taakstraf van 160 uur boven het hoofd hing. Dat blijkt nu dus toch een celstraf te zijn geworden.