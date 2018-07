Verdachte opgepakt in zaak dode vrouw Hilversum

Agenten hebben maandag een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een jonge vrouw, die vorige week werd aangetroffen in een Hilversumse villa. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer, een 22-jarige Maastrichtse, werd vorige week maandag gevonden. De hulpdiensten hadden’s morgens een melding binnengekregen van een sissend geluid bij de villa, waar de vrouw woonde. De brandweer ging het huis binnen om te zoeken naar een gaslek. Dat bleek er niet te zijn. Toen agenten daarna op onderzoek uitgingen, vonden zij de overleden vrouw. Donderdag bleek dat ze door een misdrijf was omgekomen.

Over de omstandigheden van het misdrijf is nog veel onduidelijk. Zo is het bijvoorbeeld nog de vraag of de vrouw is gedood op de ochtend dat ze werd gevonden, of al eerder. Wat het sissende geluid was en of het iets te maken had met de moord, is ook nog niet bekend. De politie was maandagavond niet bereikbaar voor vragen.

‘Relationele sfeer’

De verdachte kwam tijdens het onderzoek in beeld, schrijft de politie in een verklaring. De recherche onderzoekt nog op welke manier hij betrokken was bij de dood van de vrouw. “Vermoedelijk ligt de oorzaak van het incident in de relationele sfeer, maar de aanleiding is nog onduidelijk”, aldus de politie. Meer is er vooralsnog niet bekend over de man.