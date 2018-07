‘Veel ongevallen’ in agrarische sector

In de agrarische sector vinden „veel bedrijfsongevallen plaats”. Vorig jaar kregen tenminste 93 werknemers een ernstig ongeluk, blijkt uit cijfers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het gaat vaak fout wanneer er met zware machines wordt gewerkt. Bij zogeheten loonwerkbedrijven, die vaak machinaal werk uitvoeren, werden door de Inspectie SZW 336 overtredingen geconstateerd, die meestal met machineveiligheid te maken hadden. Zo werden bewegende onderdelen niet goed afgeschermd. Gemiddeld zijn in de agrarische sector zes dodelijke ongelukken per 100.000 banen, meldt de Inspectie SZW.

Daarnaast werd bij ruim tweederde van de paddenstoelenbedrijven opgetreden. Bij nagenoeg alle gecontroleerde bedrijven (veertig in totaal) lopen de werknemers volgens de Inspectie SZW „gezondheidsrisico’s door fysieke overbelasting”. Plukken is zwaar, omdat het werk repetitief is en omdat werknemers ver moeten rijken om te kunnen plukken.

Het merendeel van de overtredende bedrijven kreeg een waarschuwing. Bij 5 procent werd een boete opgelegd, of werd het bedrijf stilgelegd.