‘Universiteiten kunnen instroom kunstmatige intelligentie niet aan’

De instroom van het aantal studenten kunstmatige intelligentie is hoger dan de opleidingen aan kunnen. Alle vijf universiteiten die de studie aanbieden, nemen maatregelen om de instroom te beperken of zijn van plan maatregelen te nemen. Dat meldt de NOS maandagochtend.

Tussen 2012 en 2017 verdubbelde het aantal bachelorstudenten kunstmatige intelligentie aan de vijf universiteiten: de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht. Het aantal masterstudenten in dezelfde richting verdrievoudigde bijna aan deze vijf universiteiten.

Alle vijf instituten proberen de groei van het aantal studenten te beperken door een numerus fixus in te stellen of andere selectiecriteria te verscherpen, schrijft de omroep. Voor de opleidingen in Amsterdam en Nijmegen geldt al een numerus fixus, Groningen start hiermee vanaf het collegejaar 2019-2020. De Universiteit Utrecht gaat studenten selecteren om de instroom te beperken. De toename van de groei komt door goede baankansen van afgestudeerden specialisten, schrijft de NOS.

Aanverwante studies

Ook aanverwante studies kennen een groei van de instroom nieuwe studenten. Het gaat dan om studies als datawetenschappen, business analytics en computerwetenschappen. Zo verwacht TU Delft dat in september 850 eerstejaars aan een studie computerwetenschappen beginnen. Vorig studiejaar waren dat er 440, aldus de NOS. De Delftse universiteit overweegt maatregelen om de groei te beperken.

De Vrije Universiteit Amsterdam en de UvA delen een masteropleiding datawetenschappen, die een capaciteit van 180 nieuwe studenten heeft. Aankomend studiejaar hebben 700 studenten zich aangemeld, meldt NOS. Een vergelijkbare opleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft de instroom beperkt tot 150 studenten en ook een numerus fixus ingesteld voor de bacheloropleiding informatica.

Docenten

Docenten vrezen dat door de toegenomen instroom van studenten wetenschappers nog meer tijd aan onderwijs moeten besteden. Wetenschappelijk onderzoek dreigt daardoor verdrongen te worden. Juist bij studierichtingen als kunstmatige intelligentie is het belangrijk om het onderzoek bij te houden, zegt een hoogleraar van de Vrije Universiteit tegen de NOS: “Iemand die zeven jaar geleden afstudeerde en het onderzoek niet bijhoudt, kun je nu niet voor een collegezaal zetten.”