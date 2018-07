Tien doden na aanvallen pro-regeringstroepen Nicaragua

Bij aanvallen door agenten en paramilitairen in Nicaragua zijn zondag zeker tien doden gevallen. Ook raakten twintig mensen gewond, meldt noodhulporganisatie ANPDH. Het geweld vond plaats in Masaya, op zo’n 25 kilometer van de hoofdstad Managua. Onder meer een bisschop zou doelwit zijn geweest van de aanvallen.

Ook zaterdag kwamen twee demonstranten om het leven, na de belegering van een kerk in Managua. Tientallen studenten verschansten zich hier twaalf uur lang, om te schuilen voor de kogels van paramilitairen.

Lees ook: Ortega klampt zich op bloedige wijze vast aan de macht

Dodental verschilt

Het is al maanden onrustig in Nicaragua, waar demonstranten het vertrek van president Daniel Ortega eisen. De aanleiding was een pensioenhervorming die de president per decreet doorvoerde. Hoewel hij deze hervorming na massale protesten weer terugdraaide, bleven de demonstranten de straat opgaan. Sindsdien probeert de president met harde hand de controle terug te krijgen.

Sinds het begin van de protesten zijn volgens hulporganisaties meer dan driehonderd demonstranten om het leven gekomen. De regering van Nicaragua houdt het op ongeveer vijftig doden. Ortega is sinds 2007 president van Nicaragua.

Masaya ligt zo’n 25 kilometer ten zuiden van Managua.