Thuiskok. Achterhaald

Ik weet niet of het u is opgevallen, maar de Nederlandse keuken is hopeloos achterhaald. Stamppotten, erwtensoep, wentelteefjes en huzarensalade, het kan niet meer. Dat is althans wat je zou kunnen denken als je ziet hoeveel kookboeken er verschijnen over de Nieuwe Nederlandse keuken.

Eerder kwam hier al eens het kookboek van Joris Bijdendijk voorbij, de sterrenchef van RIJKS, en ik heb ook de ‘Hollandse klassiekers anno nu’ van Tjitze van der Dam besproken. Ik vergeet voor het gemak even Niven Kunz, Albert Kooy en vele anderen.

Nu denkt u natuurlijk: Waarom dan nog een kookboek over de Nederlandse keuken bespreken? Goed punt, maar het gaat me dit keer meer om de auteur dan het boek zelf. Estéé kookt is van Estée Strooker (27), die in 2010 de Nederlandse Masterchef won. Sindsdien is ze chef-kok van haar eigen restaurant ‘t Amusement in Arnhem, eigenaar van eetwinkel STROOM en tv-kok op 24Kitchen. Ook zet ze zich in voor minder voedselverspilling. Het is allemaal nogal veel, gaf ze zelf geëmotioneerd toe in de BNN-serie De nieuwe garde uit 2017, maar toch heeft Strooker tijd gevonden om ook nog een kookboek te schrijven – haar tweede alweer. Dat daarin de Nederlandse keuken een hoofdrol speelt, is niet verwonderlijk.

Strooker is een fanatiek discipel van het gebruik van lokale producten, duurzame vis en vlees en vooral veel groente. Haar tv-programma op 24Kitchen was het eerste vegetarische programma op die zender. In haar restaurant krijg je enkel lokale producten die in het seizoen zijn. Omdat het hier om de Nieuwe Nederlandse keuken gaat, mogen de twists met ouderwetse gerechten niet ontbreken. Er is stamppot van raapstelen, de sparerib zijn van geit en de winegums gemaakt van bieten. Leuk zijn ook de gerechten met minder bekende Nederlandse ingrediënten: flessen (inktvis uit de Noordzee), warmoes (ook wel snijbiet genoemd) en paarse bloemkool.

De foto’s en de outfits van Strooker zijn verder prachtig – het moet er ook op Instagram goed uitzien – en de recepten zijn overzichtelijk, al zijn ze hier en daar erg uitgebreid. Maar een beetje aandacht voor de Nederlandse keuken kan geen kwaad. Want de gedachte achter de Nieuwe Nederlandse keuken is natuurlijk niet dat alles passé is, maar dat we er best een beetje trots op mogen zijn.