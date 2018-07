Telegraaf moet artikel over antivirusbedrijf Kaspersky rectificeren

De Telegraaf moet een artikel rectificeren waarin het schreef over een vermeende hack bij het cybersecuritybedrijf Kaspersky Lab. Dat heeft de rechter in Amsterdam maandag bepaald in een kort geding dat het Russische bedrijf had aangespannen tegen TMG, de uitgever van de dagkrant. Binnen drie dagen moet in de krant en op de website van De Telegraaf een rectificatie geplaatst worden.

In een artikel op 3 februari schreef de krant dat de zelfverklaard cyberexpert Rian van Rijbroek naar eigen zeggen het netwerk van Kaspersky had gehackt. Dat zou ze in opdracht van veiligheidsdiensten hebben gedaan. Het bedrijf meldde echter dat er nooit op het netwerk was ingebroken, en na de publicatie ontkende Van Rijbroek dat zij dit ooit gezegd had. Kaspersky vond dat het reputatieschade had geleden door het artikel.

‘Geen opnamen of aantekeningen’

De publicatie was “onrechtmatig”, concludeert de rechter. De journalisten hebben “onvoldoende aannemelijk gemaakt” dat Van Rijbroek inderdaad de uitspraken had gedaan die in het artikel stonden. Ze konden geen opnamen, aantekeningen of ander bewijs tonen die dit zouden ondersteunen. Ook had De Telegraaf de vermeende beweringen van Van Rijbroek niet verder onderzocht en Kaspersky niet om een reactie gevraagd.

TMG stelde in het verweer dat uit de toon van het artikel zou blijken dat de uitspraken niet serieus waren. Dat werd door de rechter afgewezen: “Hoewel de toonzetting luchtig is en vraagtekens worden gezet bij het waarheidsgehalte van de uitlatingen van Van Rijbroek, bevat de tekst ook aanwijzingen dat Van Rijbroek wel degelijk serieus genomen moet worden.” Daardoor kon een “ambivalent beeld” ontstaan bij lezers.

Maandagavond was de rectificatie nog niet te zien op de website van De Telegraaf. Ook het oorspronkelijke artikel is online niet terug te vinden.

Van Rijbroek eerder in opspraak

Overigens kwam Van Rijbroek eerder in opspraak door haar uitspraken op televisie, die volgens experts onzin waren. Ook werd een boek over cyberveiligheid, die ze samen met voormalig PvdA-minister Willem Vermeend schreef, door de uitgever uit de schappen gehaald. Delen van het boek waren vrijwel letterlijk overgenomen uit andere bronnen.