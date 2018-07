Stekende Syriër had mogelijk terroristisch motief

Malek F., de 32-jarige Syriër die op Bevrijdingsdag drie mensen neerstak in Den Haag, wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord „met al dan niet een terroristisch oogmerk”.

Dat meldt de rechtbank Den Haag. De officiële tenlastelegging volgt woensdag. Het Openbaar Ministerie (OM) wil daarom nog geen toelichting geven. De advocaat van F., Job Knoester, wijst de verdenking van een terroristisch motief van de hand. „Wij zien daarvoor geen enkel bewijs, geen splinter”, zegt hij.

Volgens Knoester zijn er nog „open eindjes” in het onderzoek, waaronder de vraag wie in maart een anonieme brief aan de politie zou hebben gestuurd met daarin de melding dat F. van plan zou zijn een terroristische daad te plegen. Vorige week vroeg de politie nog om tips over de afzender, en gaf zij een foto vrij van de envelop van het briefje. „Er is nog geen resultaat, wij gaan ervan uit dat de informatie ontlastend zal zijn”, aldus Knoester.

Lees ook: Geschipper met Malek F. liep fout af

Over het motief van F. bestaat sinds 5 mei onduidelijkheid. Volgens getuigen riep hij ‘Allahu Akbar’ (God is groot) toen de politie hem neerschoot. Dat is een veelgebezigde religieuze uitdrukking door moslims en een veelgebruikte kreet van extremisten tijdens terreurdaden.

Vlak na het steekincident wees de burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, op het verleden van F. als verward persoon. In februari gooide hij zijn huisraad uit het raam, waarna hij een periode gedwongen opgenomen is geweest in een GGZ-instelling. Daarmee wekte ze de suggestie dat het motief van de steekpartij ook in de psychische sfeer moet worden gezocht.

Lees ook: Wat wist burgemeester Krikke?

Maandag begint de pro-formazitting in de strafzaak tegen F.