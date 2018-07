Kasseien zijn een zegen voor de Tour. Niet dat we kicken op valpartijen. Maar wel op spektakel. En zijn we in een grote ronde niet op zoek naar de compleetste van het veld? Beetje klimmen, vleugje klassiek, wat kilometers tegen de klok. Cocktail van onderdelen die het kaf van het koren scheidt. Grote jongen op het hoogste podium op de Champs Elysées in Parijs.

Wie het dit jaar wordt? Ik hoop op Dumoulin. Niet omdat deze column in een Nederlands dagblad staat, maar omdat ik het heb voor intelligente en welbespraakte sporters. En bovendien is in de huidige context alles beter dan Team Sky. Voor de afwisseling - verandering van spijs doet eten - en voor de geloofwaardigheid van het wielrennen.

En toch denk ik dat de ‘marginal gains’ (what’s in a name) van Team Sky het ook dit jaar gaan halen. Al hoop ik op een ernstige vorm van muiterij binnen de Britse formatie.

Hebben jullie ook opgemerkt hoe vlot Geraint Thomas dezer dagen rondsnort? De Welshman is op 25 mei 32 jaar geworden. Veel langer moet hij niet wachten als hij de Tour eens wil winnen. Als hij nu niet op tafel klopt, zal het allicht nooit meer lukken. Wonderbenen moet je verzilveren.

De kans dat David Brailsford de kaart van Geraint trekt, is weinig waarschijnlijk. Froome wil zijn vijfde eindzege en zijn grote gelijk. Thomas zal het dus als deserteur moeten doen. Als hij via de interne communicatie hoort dat Froome een moeilijk momentje kent, moet hij stante pede demarreren. Oortje eruit en gas geven.

Toen Chris Froome in 2012 Bradley Wiggins probeerde belachelijk te maken werd hij teruggefloten door de ploegleiding. Chris miste de ballen om tegen de bevelen in te gaan. Geraint lijkt me er wel toe in staat. Een klein duwtje van binnen de ploeg zou kunnen volstaan.

Komaan Servais Knaven, help Geraint de stoute schoenen aan te trekken. Zo heb je in 2001 toch ook Parijs-Roubaix gewonnen. Door je eigen ploegmaats Museeuw, Vainsteins en Peeters te flikken. De dissident in je kan toch niet helemaal dood zijn. Of heeft de Skydoctrine van je een gewone meeloper gemaakt?

Komaan Servais, zet Geraint Thomas aan tot een staatsgreepje. In het belang van de sport waar we met zijn allen zoveel van houden. De eentonigheid waarmee Froome de voorbije jaren de julimaand beheerste, heeft veel televisiekijkers naar de uitgang begeleid.

Die kunnen we dit jaar terugwinnen. Shakespeare op Franse wegen kan een held van je maken. Leg een parallel communicatielijntje naar Geraint Thomas aan en loods hem naar de eindzege. Ik breng je in Parijs een kistje van de beste champagne en dan schreeuwen we samen: Vive le Vélo!

Karl Vannieuwkerke is presentator bij de Vlaamse omroep VRT.