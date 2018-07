Mogelijk boetes voor Pussy Riot-protest tijdens WK-finale

De vier activisten van Pussy Riot die zondag tijdens de WK-finale het veld bestormden, hangt een boete tot 157 euro of 160 uur taakstraf boven het hoofd, meldt het Russische persbureau Interfax. Het viertal is aangeklaagd voor het schenden van “de rechten van toeschouwers” en het ongeoorloofd dragen van politie-uniforms.

In de 52e minuut van de WK-finale, waarin Kroatië het opnam tegen Frankrijk, bestormden drie vrouwen en een man het veld in het Loezjniki-stadion. Zij droegen hoedjes en stropdassen met de symbolen van de Russische politie. Al snel maakte de activistische punkrockband Pussy Riot bekend achter de onderbreking te zitten.

Pussy Riot zei dat de actie een protest was tegen de politieke gevangenen die vastzitten in Rusland. Volgens de groep worden activisten zonder legitieme reden gearresteerd en krijgt de politieke oppositie geen kans in het land. Ook oppositieleider Aleksej Navalny lijkt zich achter het protest te scharen, op Twitter deelde hij een video waarin de activisten ondervraagd worden door de politie.

Reacties op het veld

De bestorming leidde tot verschillende reacties onder de voetbalspelers. De Franse Kylian Mbappé gaf een van de activisten een dubbele highfive, terwijl Kroaat Dejan Lovren een ordehandhaver hielp een van de activisten naar de grond te werken. Lovren zei achteraf woest te zijn dat de wedstrijd werd onderbroken “toen we net goed aan het spelen waren”.