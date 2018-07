Justin Timberlake met kampvuur in de Ziggo Dome

Pop Justin Timberlake Gehoord: 15/7 Ziggo Dome, A’dam. Herhaling: 24/8 Ziggo Dome, Amsterdam; 25/8 Gelredome, Arnhem. ●●●●●

Het eerste deel van het concert van de Amerikaanse zanger Justin Timberlake was wervelend. Door de hele arena van de Amsterdamse Ziggo Dome had hij zondagavond een verhoogd kronkelpad laten aanleggen, waarover hij heen en weer kon rennen, nummers uitvoerde en zijn muzikanten op meenam. Op het podium stond Timberlake maar af en toe. Er waren enorme videoschermen, tien muzikanten en tien dansers die ook zongen.

Justin Timberlake tijdens zijn ‘The Man Of The Woods Tour’ in de Ziggo Dome. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Zo vulde Justin Timberlake, nu 37, de zaal met visueel spektakel. Timberlake, een van de grote sterren van de jaren nul, werd destijds bekend met een snedig soort r&b waarin hij Michael Jackson-achtige stembuigingen liet horen en net zo vlot danste; liedjes als ‘Rock Your Body’ en ‘SexyBack’ groeiden uit tot ‘urban’ klassiekers. Op zijn laatste album Man of The Woods (2017), keerde hij zich af van de stad en zong hij over zijn eigen landelijke achtergrond in Tennessee, in soms weeïge liedjes als ‘Flannel’ en ‘The Hard Stuff’. Maar er was ook een mooie dansbare gospeltrack als ‘Higher Higher’.

Nummers als ‘SexyBack’, ‘Suit & Tie’ en ‘Señorita’ werden hier dynamisch uitgevoerd door de grote band. De klanken versmolten tot een dwingende pulsering of zwollen dramatisch aan, terwijl Timberlake croonend de zaal bespeelde.

Kampvuur

Het tweede deel van het concert werd beheerst door het landelijke thema van Man of The Woods. Op het kronkelpad werd een heus kampvuur aangelegd waar de zangers en dansers omheen zaten, in geblokt overhemd, en covers zongen (zoals John Denvers ‘Thank God I’m a Country Boy’). Timberlake zat goedkeurend knikkend te luisteren.

De ster van weleer is nu een ‘gewone’ jongen. Dat bleek ook uit zijn voorkomen: in spijkerbroek en windjack - alsof hij net boodschappen heeft gedaan. Slechts af en toe was er een glimp te zien van zijn oude kwaliteit als danser, met onnavolgbare slowmotion en snelle voeten. Hij rende vooral over het kronkelpad en schudde zoveel mogelijk handen. In deze versie was Timberlake joviaal, toegankelijk en toegewijd, maar te weinig sexy.