Italië laat honderden migranten alsnog aanmeren

De honderden migranten die dit weekend door Italië uit de Middellandse Zee zijn gered, zijn maandag aangekomen op Sicilië. Italië weigerde de vluchtelingen in eerste instantie toe te laten. Het ging zondag overstag na toezeggingen van onder meer Duitsland en Frankrijk een deel van de 450 migranten op te nemen.

De vrouwen en kinderen aan boord van de twee militaire schepen mochten zondag al aan land in kuststad Pozzallo. Een van de mannen heeft een longontsteking opgelopen en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoewel sommige van de migranten aan schurft lijden, zijn ze over het algemeen er goed aan toe, meldt persbureau AP.

Italië is ontevreden over de in zijn ogen oneerlijke verdeling van vluchtelingen over de Europese Unie. Premier Giuseppe Conte stuurde zaterdag een brief naar andere lidstaten met het verzoek vijftig mensen op te nemen. Frankrijk, Malta, Duitsland, Spanje en Portugal zegden toe. Tsjechië weigerde met de mededeling dat deze oplossing “de weg naar de hel” is: het zou alleen maar meer migranten aantrekken.

Twee keer eerder

Vorige maand weigerde Italië ook al tot twee keer toe een schip met geredde migranten aan land te laten. De Aquarius, met aan boord zeshonderd mensen, mocht na dagen van oplopende ophef uiteindelijk aanmeren in Spanje, nadat ook Malta zijn havens niet had geopend.

Niet lang erna leek het schip Lifeline, met 224 geredde migranten, hetzelfde te gebeuren, totdat het uiteindelijk toch naar Malta mocht. Nederland nam twintig van de vluchtelingen van dat schip op.

