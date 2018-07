Interim-directeur NFI stapt op om overtreding relatieregels op het werk

Peter van den Elzen, de interim-directeur van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is per direct opgestapt vanwege overtreding van de gedragsregels. Dat heeft het instituut maandag bekendgemaakt. Van den Elzen heeft zich niet gehouden aan de regels over “privérelaties op het werk”, meldt het NFI in een verklaring.

De Telegraaf meldde maandagochtend dat de NFI-directeur op een ontoelaatbare manier was omgegaan met een medewerkster van het instituut. Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet daar geen nadere uitspraken over, en ook het NFI heeft geen nadere details bekendgemaakt.

Van den Elzen werd in juni vorig jaar aangesteld om de organisatie van het NFI op orde te brengen. Het instituut had te maken met “cultuurproblemen” die breed spelen, en “ernstig, stug en al van zeer lange duur zijn”. Van den Elzen werd ingehuurd om een “veranderagenda” door te voeren die een eind moest maken aan de sfeer van onveiligheid, ruzie en achterdocht binnen het NFI.

Dit bericht wordt uitgebreid.