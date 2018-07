IMF: bondgenoten VS zien economische groei afnemen

Nog steeds sterk, maar onevenwichtiger, breekbaar en bedreigd. Zo typeert het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de wereldeconomie in de tussentijdse ramingen die maandag zijn gepubliceerd. De economische groei zwakt vooral af in de eurozone, Japan en het Verenigd Koninkrijk, zonder uitzondering de traditioneel grootste bondgenoten van de Verenigde Staten. In de VS zelf blijft de economische groei dit en volgend jaar op peil, vooral dankzij de forse bestedingsimpuls die het begrotings- en belastingbeleid van de regering Trump dezer jaren oplevert. Mede door de vraag uit Amerika blijven Canada en Mexico nog buiten schot.

Op de middellange termijn zal deze impuls volgens het IMF zijn uitgewerkt, waarna de groei in de VS terugvalt. Op de korte termijn is de grootste bedreiging voor de groei van de wereldeconomie de handelsoorlog die onder Trump begonnen is. China heeft daar in de ramingen van het IMF nog vrijwel geen last van.

De stimulans die het Witte Huis aan de vraagkant van de Amerikaanse economie geeft, kan mogelijk grotere handelstekorten voor de VS met andere landen opleveren, waardoor de handelsspanningen alleen maar kunnen toenemen. Omdat de VS zelf tarieven dreigen op te leggen aan diverse andere landen, maar die landen alle terugslaan door tarieven op te leggen aan import vanuit de VS, concentreren deze sancties zich straks bovenmatig op de Amerikaanse economie, aldus het IMF.

Mocht een handelsoorlog daadwerkelijk uitbreken, dan kan dat in 2020 leiden tot een wereldeconomie die 0,5 procentpunt kleiner is dan zonder handelsoorlog het geval zou zijn geweest. Het IMF noemt als risico’s ook politieke onzekerheid in de eurolanden, de aankomende Brexit en politieke spanningen in Latijns-Amerika.

Het fonds maakt elk jaar in april en oktober ramingen een wereldwijde raming. Tussendoor maakt het tussentijdse prognoses als deze, maar alleen voor de belangrijkste landen. Nederland zit daar niet bij.

Het IMF constateert dat de financiële markten tot nu toe niet onder de indruk zijn van alle, met name geopolitieke, risico’s. Een nog steeds zeer ruim monetair beleid en gunstige economische vooruitzichten zijn daar vooral de oorzaak van. Tegelijk stelt het IMF dat de waarderingen van effecten op de financiële markten relatief hoog zijn. De financiële markten zouden zich dan ook met een schok kunnen aanpassen als de risico’s bewaarheid worden.

‘Neem alle bevolkingsgroepen mee’

Het IMF wijst er op dat veel politieke onvrede onder meer zijn wortels heeft in een economische groei waar niet iedereen in gelijke mate van heeft geprofiteerd. Veel mensen hebben zich moeilijk kunnen aanpassen aan de structurele veranderingen in de wereldeconomie. De crisis van 2007 en daarna heeft deze processen enkel verhevigd.

Het is volgens het IMF dan ook belangrijk dat het economische beleid gericht is op het meenemen van alle bevolkingsgroepen, terwijl op tijd buffers worden aangelegd voor de volgende conjuncturele neergang. Tegelijk moeten landen er voor waken dat zij niet te veel naar binnen gericht raken, en zich realiseren dat multilaterale oplossingen vitaal zijn om gemeenschappelijke problemen op te lossen. Het IMF noemt de handelsbalansen die uit het lood zijn, financiële stabiliteit, internationaal belastingbeleid, het wereldhandelssysteem, het beheersen van ziektes, (cyber-)terrorisme en de klimaatverandering.

De gestegen prijs van ruwe olie treft vooral India, dat een grote netto-importeur is. Maar ondanks deze milde tegenvaller blijft de Indiase groei zeer groot, en overtreft die van China.