Het wordt 42 graden! (Of toch niet?)

Hoe groot is de kans dat het 42 graden wordt? “Die kans is bijzonder klein, maar 2 procent. Om het weer te voorspellen worden vijftig afzonderlijke weersverwachtingen gedaan die iets van elkaar afwijken, omdat de uitgangspositie iets verschilt. Als je deze voorspellingen over elkaar heen legt, krijg je iets wat wij een pluim noemen. Vanmorgen zagen wij dat een van die voorspellingen op 42 graden uitkwam, op zaterdag 28 en zondag 29 juli. De andere 49 weersverwachtingen voor die dagen komen dus uit op lagere temperaturen. De voorspelling is wel opvallend, want we hebben nog nooit zo’n extreem hoge waarde in een kansberekening gezien. De kans dat er binnenkort een hitterecord wordt gebroken, dan moet het warmer worden dan 38,6 graden, ligt tussen de 10 en 20 procent.” RaymondKlaassen Raymond Klaassen Hitte slaat in Europees model. 1 van de leden koortsachtig heet. Circa 42ºC. Nog nooit gezien. Voor over een paar jaar: Weet u het nog: de grote zomer van 2018.. https://t.co/B9h7Akj4jV 16 juli 2018 @ 08:12 Volgen

Komt er komende weken een landelijke hittegolf? “Voordat we van een landelijke hittegolf mogen spreken, moet het vijf dagen minimaal 25 graden zijn. Ook moet er op drie van die vijf dagen een temperatuur van minstens 30 graden worden gehaald. Tot slot moet dit allemaal in De Bilt gebeuren, voordat we van een landelijke hittegolf mogen spreken. Dit is een optie waar we serieus rekening mee houden, maar het kan ook dat er alleen plaatselijk hittegolven worden bereikt. Hoe dan ook komt er extreme warmte, de normale temperatuur in deze tijd van het jaar ligt tussen de 22 en 23 graden.”

Waar moeten we rekening mee houden de komende tijd? “We hebben te maken met de grootste droogte van deze eeuw, dit jaar behoort tot de 5 procent droogste jaren ooit gemeten. Dit zal alleen maar toenemen, ook de komende twee weken verwachten we geen neerslag van betekenis. Dit vergroot onder meer de kans op natuur- en bermbranden. Met de huidige verwachting wordt het dit jaar droger dan in het recordjaar 1976.”

In beeld: Dit zijn jullie mooiste foto’s van de droogte in Nederland

Is dit een uitschieter of gaan we dit ieder jaar zien? “We zien momenteel een uitschieter qua temperatuur en droogte, maar het past wel in een trend. De temperatuur zal de komende jaren zeker blijven stijgen, we kunnen niet voor niets zowat elke maand stellen dat het de warmste maand ooit gemeten is. Normaal komen bij zo’n opwarming ook grote regenbuien kijken, daar lijkt deze zomer geen sprake van.”

Wanneer komt er wel weer regen in Nederland en de buurlanden? “De atmosfeer in Nederland en België is momenteel heel stabiel. Dat komt door een hogedrukgebied in de bovenlucht. Dit is een soort stilhangende bel met warme lucht, die storingen blokkeert. Hierdoor ontstaan er nauwelijks wolken en komt er voorlopig dus ook niet of weinig neerslag. De verdrongen buien hangen boven Portugal en de Balkan, terwijl de zon hier volop schijnt.”

Wat verwacht u dat er na de zomer gebeurt? “Ik denk dat de herfst een stuk wisselvalliger wordt dan de zomer. Als de hitte doorzet in augustus en ook in het noorden de temperatuur stijgt, warmt zowel het zeewater als de lucht verder op. Dan kan de stabiliteit doorbroken worden en neemt de kans op pittige buien in de herfst toe.”

Raymond Klaassen is meteoroloog en weerman bij weerplaza.nl.