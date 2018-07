Halve finales WK voetbal beter bekeken dan finale

Bijna driekwart van alle tv-kijkers in Nederland stemde zondagmiddag af op de finale van het WK voetbal. De wedstrijd tussen Frankrijk en Kroatië haalde een marktaandeel van 73,1 procent, aldus Stichting Kijkonderzoek (SKO). Dat komt neer op 3,05 miljoen kijkers.

In 2016 haalde de ’s avonds gespeelde EK-finale tussen Frankrijk en Portugal een aandeel van 61,8 procent (4,2 miljoen kijkers)

In absolute aantallen was niet de finale van zondag maar de halve finale tussen België en Frankrijk de best bekeken wedstrijd van dit WK. Die trok ruim 3,9 miljoen kijkers (marktaandeel: 58,2 procent).

Naar de andere halve finale, Kroatië-Engeland, keken 3,5 miljoen kijkers (58,7 procent).

Uit de SKO-cijfers blijkt dat de zogenoemde knock-outfase van het toernooi, vanaf de achtste finales, gemiddeld 2,35 miljoen kijkers trok. Dat is bijna het dubbele van de 1,2 miljoen kijkers die gemiddeld naar een wedstrijd in de poulefase keken. In 2016 trokken de eerste tien dagen van het EK nog gemiddeld 1,6 miljoen mensen per wedstrijd.

Het relatief lage kijkcijfergemiddelde tijdens de eerste fase van dit WK is mede veroorzaakt door de keuzes van de publieke omroep om in de laatste wedstrijdronde niet alleen op NPO 1 maar ook op NPO 3 een wedstrijd uit te zenden. De gelijktijdig gespeelde wedstrijden op het derde net trokken slechts 100.000 tot 200.000 kijkers. Voor het aantal kijkers (en het marktaandeel) maakt ook uit wanneer de wedstrijd werd uitgezonden: ’s middags minder kijkers, relatief hoger marktaandeel, ’s avonds andersom.

Talkshows

De kijkcijfers naar de voetbaltalkshows op NPO 1 en RTL 4 vertonen een tegenovergesteld beeld. Studio Rusland (NOS, NPO 1) deed het beter naar mate het toernooi vorderde. Gemiddeld keken 1,2 miljoen mensen. VI Oranje blijft thuis (RTL 4) haalde gemiddeld 567.000 kijkers per uitzending. VI-trio Genee, Derksen en Van der Gijp halen normaal met hun reguliere voetbaltalkshow rond de 800.000 kijkers.

Het was zondagavond de laatste uitzending van de drie mannen bij RTL. Na de zomer verhuizen zij naar concurrent Veronica (Talpa TV). Voor in totaal 562.000 kijkers vertelde Derksen dat het trio totaal geen zin had in de WK-talkshow. De directie van RTL wel, aldus Derksen. „Ze hebben wel gelijk gekregen. Wat je ook doet, er kijken altijd erg veel mensen naar ons. Soms begrijp ik dat niet helemaal. Ik heb alleen de uitzendingen gezien waar ik niet in zat en die vond ik niet zo sterk.”