Groningen getroffen door grote waterstoring

Een gedeelte van de provincie Groningen is getroffen door een waterstoring. Inwoners van de stad en van de omliggende dorpen als Haren hebben melding gemaakt van het wegvallen van de waterdruk. Ook in Eelde, dat net in Drenthe ligt, komt er bij sommige inwoners geen water uit de kraan. Het is onduidelijk hoeveel huishoudens getroffen zijn, aldus een woordvoerder van Waterbedrijf Groningen.

Het bedrijf onderzoekt momenteel wat de storing heeft veroorzaakt. Volgens de woordvoerder zijn de getroffen gebieden allemaal verbonden aan een productielocatie bij De Punt (nabij Eelde) en kan het water niet doorstromen naar Haren en Groningen. Het is volgens haar mogelijk dat een leiding is geraakt door een aannemer of dat er een spontane breuk is ontstaan door trillingen in de grond.

“We hopen zo snel mogelijk te weten wat er aan de hand is. We hebben nog geen idee hoe lang het kan duren.”

Op Twitter zijn tientallen berichten te vinden van Groningers die zonder water zitten. Op verschillende foto’s is te zien hoe mensen water inslaan bij supermarkten in de stad en omgeving. Volgens RTV Noord is er bij verschillende supermarkten een “run op flessen water ontstaan”. Ook Groningen Airport Eelde zou zonder water zitten.