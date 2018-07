Frankrijk zet ‘mentor’ aanslagplegers Charlie Hebdo uit

Frankrijk heeft maandag een Algerijnse extremistische moslim, die gezien wordt als een belangrijke inspirator van meerdere Franse jihadisten, uitgezet naar Algerije. Djamel Beghal kwam vroeg in de ochtend op vrije voeten nadat hij bijna zeventien jaar had doorgebracht in Franse gevangenissen en moest direct het land verlaten, meldt persbureau AFP. De Algerijn was de ‘mentor’ van Amédy Coulibaly en de gebroeders Kouachi. Die waren verantwoordelijk voor de aanslagen in Parijs in januari 2015, onder meer op het satirische blad Charlie Hebdo.

De 52-jarige Beghal werd geboren in Algerije en vertrok op 21 jarige leeftijd naar Frankrijk. Hij kreeg de Franse nationaliteit, die uiteindelijk werd afgenomen door zijn extremistische activiteiten. De twee landen waren al een aantal weken aan het onderhandelen over de uitzetting van de islamist. Zelf wilde Beghal ook naar Algerije.

Al in 2007 besloten autoriteiten dat hij uitgezet kon worden, twee jaar nadat hij tien jaar celstraf had gekregen voor het vormen van een terroristische cel. Beghal zat twee straffen van in totaal bijna zeventien jaar uit. In de Franse gevangenis leerde hij Amédy Coulibaly en Chérif Kouachi kennen. Die zou hij geïnspireerd hebben tot de schietpartijen in januari 2015, waarbij twaalf medewerkers van Charlie Hebdo en een politieagent om het leven kwamen.

Lees ook: Niemand lette nog op de broers

Beghal kwam in de jaren negentig op de radar van Franse autoriteiten In 2005 gaf hij toe dat hij in opdracht van een handlanger van Osama Bin laden aanslagen had voorbereid, onder meer op de Amerikaanse ambassade in Parijs. De Algerijn werkte ook in 2010 mee aan een ontsnappingsplan van Smaïn Aït Ali Belkacem, een oudgediende van de Algerijnse vleugel van de Gewapende Islamitische Groep (GIA). Die jihadist werd veroordeeld voor een aanslag op het Musée d’Orsay in Parijs in 1995.