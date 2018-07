Europol rolt internationale drugsbende op

Europol heeft een drugsbende opgerold die via Nederland de afgelopen jaren 1,5 ton aan cocaïne en amfetamine verscheepte naar de rest van Europa. Het Europese politieagentschap arresteerde sinds mei zeven verdachten na langdurig onderzoek.

De bendeleden smokkelden de drugs vanuit onder meer Venlo en Rotterdam naar Wuppertal in Duitsland. In de Duitse stad stalden ze de verdovende middelen in appartementen. Vervolgens gebruikten ze speciaal daarvoor omgebouwde huurauto’s om de drugs naar Denemarken, Zweden, Zwitserland, Italië en andere Europese landen te vervoeren.

Wiet kweken

Naast de smokkel van amfetamine en cocaïne wordt de bende verdacht van het kweken van wiet. Bij een van de politieacties ontmantelden de autoriteiten een wietplantage die bestond uit honderden planten. Twee van de verdachten werden in Denemarken gearresteerd, twee in Zweden en drie in Wuppertal. De nationaliteit van hen is niet bekendgemaakt.

De Duitse en Nederlandse politie werkten samen bij het onderzoek. Zij voerden achttien huiszoekingen uit en confisceerden zes auto’s, een motor, 110.000 euro in contanten en twee horloges ter waarde van 500.000 euro per stuk. De Wuppertalse politie startte het onderzoek naar de bende in 2016. Europol ondersteunde de Duitse en Nederlandse autoriteiten financieel bij de operatie. Ook faciliteerde het informatie-uitwisseling tussen de twee diensten.