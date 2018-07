Maandag landde de Franse nationale voetbalploeg in Parijs. De dag ervoor wonnen ze in een ongekend doelpuntrijke finale het wereldkampioenschap voetbal van Kroatië (4-2). Langs snelwegen, op de Champs-Éysées, aan straten door de hele stad stonden uitzinnige fans de 23 kampioenen op te wachten. De voetballers – met een korte nacht achter de rug – leken zelf net zo vrolijk als de honderdduizenden toegesnelde Fransen, gekleurd in blauw-wit-rood.