Dure campagne, slecht resultaat: verkiezingskas PvdA is leeg

De verkiezingskas van de PvdA is leeg. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Partij van de Arbeid, die het Het Financieele Dagblad analyseerde samen met jaarrekeningen van acht andere politieke partijen. Deze politieke partijen staan er financieel beter voor.

De Partij van de Arbeid kwam in financieel zwaar weer door een dure verkiezingscampagne, met tegenvallende resultaten: de partij verloor 29 zetels na de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. De inkomsten van een politieke partij zijn deels afhankelijk van de hoeveelheid Kamerzetels.

Het eigen vermogen van de PvdA is teruggelopen tot het laagste niveau in minstens tien jaar tijd, schrijft de krant. De partij heeft daarmee de slechtste financiële uitgangspositie voor de verkiezingen van volgend jaar. De PvdA noteerde in 2017 een verlies van ruim driekwart miljoen euro, ondanks dat regionale afdelingen 200.000 euro bijstorten.

Uit de jaarlijkse publicatie van de financiële jaarverslagen bleek vorig jaar dat dat de SP miljoenen in kas heeft. De PvdA zag zijn vermogen juist krimpen.

Jaarrekeningen

Het FD onderzocht de jaarrekeningen van alle partijen met zetels in de Tweede Kamer met uitzondering van de PVV, DENK en 50PLUS. Ook het CDA heeft het laagste eigen vermogen in tien jaar tijd, maar krijgt door zetelwinst - de partij won zes zetels - meer subsidies.

Andere partijen hebben de verkiezingen financieel beter doorstaan. De ledenaantallen groeiden en er werd gesneden in de kosten. De partijen gaven gezamenlijk minder geld uit aan de campagne dan bij eerdere Kamerverkiezingen: in 2010 werd nog 15,5 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag daalde tijdens de vorige verkiezingen tot 9,7 miljoen euro, schrijft de krant. Mede daardoor zijn de campagnereserves bij de meeste partijen dit jaar hoger dan voorheen.

De politieke partijen hadden een goed financieel jaar: de negen onderzochte partijen hadden samen een tekort van 595.000 euro. Dat is minder dan het verlies van 3,8 miljoen euro dat begroot was.