Duiker Thaise grotten ‘woest’ na beschuldiging pedofilie Elon Musk

Hij zette zijn leven op het spel om twaalf kinderen en hun voetbaltrainer uit een Thais grottenstelsel te redden en werd vervolgens op Twitter bestempeld als pedofiel. Het overkwam de 63-jarige Vernon Unsworth, een van de duikers die het Thaise voetbalteam redde. De beschuldiging kwam ook niet van de eerste de beste Twitter-trol, de afzender was Tesla-topman en miljardair Elon Musk.

Musk was vermoedelijk op zijn teentjes getrapt nadat de duikers zijn aanbod van een onderzeeër afsloegen. Musk had een duikboot van ruim 1,5 meter aangeboden, die volgens Unsworth niet geschikt was voor het smalle grottenstelsel. De duiker noemde de aanbieding van Musk “een publiciteitsstunt”.

De Tesla-miljardair reageerde door op Twitter te melden dat hij een video ging maken om te bewijzen dat zijn onderzeeër heus wel geschikt is. Een serie tweets, gericht aan Unsworth, sloot hij af met de gehekelde opmerking. “Sorry hoor, meneer de pedo, je vroeg hier echt om.”

‘Wedden dat het waar is?’

De uitspraak kwam hem op felle kritiek te staan, maar dat hield Musk niet tegen om nog wat extra gas te geven. Op een kritische tweet antwoordde de Tesla-topman: “ik durf een gesigneerd dollarbriefje te wedden dat het waar is”. Musks tweets zijn inmiddels verwijderd.

Unsworth reageerde maandag in een interview met The Guardian “verbijsterd en boos” op de uitspraken van de miljardair. “Ik hoop dat mensen inzien wat hij voor iemand is. Hij is de weg helemaal kwijt”, zei Unsworth. De duiker overweegt juridische stappen te nemen. “Dit is nog niet afgelopen.”

De beschuldigingen van Musk zijn extra opvallend omdat de Tesla-topman vorige week nog beloofde voortaan liever te zijn op Twitter. In een interview met Bloomberg zei hij: