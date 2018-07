Dit vinden de Franse en Kroatische kranten van de WK-finale

De Franse kranten zijn dolgelukkig met de wereldtitel voor de jonge ploeg van Didier Deschamps, maar realiseren zich ook dat de finale niet de beste wedstrijd was van het toernooi. Maar ze komen uiteraard wel allemaal met speciale bewaaredities over de 4-2 overwinning op Kroatië en daar spat de euforie van af.

Le Figaro schrijft dat ‘De dag van de glorie is gekomen’. Volgens de krant is de ploeg vanaf het begin van de voorbereiding op 23 mei van een jong en ambitieus team getransformeerd in een onoverwinnelijk en meedogenloos team dat nu de beste ter wereld is. De cijfers die de krant geeft aan de spelers voor de finale lopen wel zeer uiteen: Middenvelder Kanté krijgt slechts een 3, doelman Lloris en verdedigers Pavard en Varane een 4, maar Mbappé en Pogba een 8 en Griezmann zelfs een 9.

Sportkrant L’Équipe houdt het op ‘Eeuwig geluk’ op de voorpagina en schrijft over de gekte van de spelers op tijdens het vieren van de wereldtitel met hun dansjes, gezang en onwaarschijnlijke acties in de stromende regen. Volgens de krant was de finale niet de beste teamprestatie van Frankrijk dit WK, maar staken spelers als Pogba, Griezmann en Mbappé er individueel wel bovenuit.

UN BONHEUR ÉTERNEL 🏆 Voici la Une du journal L'Équipe du 16 juillet 2018 ! pic.twitter.com/okmYebCOx5 — Л'ЭКИП - L'ÉQUIPE (@lequipe) 15 juli 2018

Le Monde spreekt van een spannende en vreemde wedstrijd. Volgens de krant hadden de Fransen de wedstrijd bijna geen moment onder controle, maar wisten ze te winnen door sublieme individuele acties, fouten van de tegenstander en het gebruik het optreden van de VAR, de videoscheidsrechter. Over het hele toernooi gezien heeft Frankrijk vooral vertrouwd op de enorme verdedigingskracht en de razendsnelle en directe uitbraken, waarmee de defensie van de tegenstander steeds onder druk werd gezet, schrijft Le Monde.

Kroatische trots overheerst

In Kroatië is de stemming uiteraard heel anders, want het team van Zlatko Dalić liep de titel mis. Maar aan de andere kant is er ook grote trots over het überhaupt halen van de finale.

“Wees trots! Jullie zijn kampioenen!”, kopt de landelijke krant Novi List over de verrassende prestaties van Kroatië. Middenvelder Luka Modric werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi en zegt volgens de krant dat hij heel gelukkig en trots is op zijn prijs en de steun van de fans, maar dat het andere kant heel moeilijk is dat te voelen na een nederlaag.

Volgens de krant Jutarni List waren alle statistieken - zoals balbezit, corners en spelhervattingen - in het voordeel van de Kroaten, behalve de belangrijkste: de doelpunten. Het geluk was aan de zijde van de Fransen, stelt de krant daarom dan ook.

“Een grootse zilveren medaille uit Moskou, bedankt voor het vuur!”, kopt Dubrovački Vjesnik uit de kustplaats Dubrovnik. Volgens de krant werd de stad na het eerste verdriet wakker om het zilver te vieren en is er sprake van een ongeëvenaard succes.