De motorrijders waren allebei dood

De Bosweg bij Ooltgensplaat, op Goeree-Overflakkee, loopt kilometerslang parallel aan de N59 en maakt dan, vlak voor het knooppunt Hellegatsplein, een flauwe bocht naar rechts, meteen gevolgd door een scherpe bocht naar links. Voor je het weet, zit je in de tunnel onder de oprit naar de A29. Na het donker het felle licht en je slingert links, rechts, rechts, links naar de volgende tunnel, de Meeuwentunnel, onder de snelweg tussen Rotterdam en Bergen op Zoom door.

Ben je een fietser of een wandelaar, dan is de Bosweg een mooie route dwars door ruige natuur. Wilgen, elzen, berken, duindoorns. Waar de grond nog zout is. Overal vogels natuurlijk, lepelaar, visarend, havik, ijsvogel, watersnip. En dan de herinnering aan vroeger, voor de Deltawerken, toen het Hellegat nog wild water was met grote verschillen tussen eb en vloed. De sterke stroming en de diepe geulen waren zeer verraderlijk voor schippers.

Maar ben je een motorrijder, dan zie je een parcours waar je kunt oefenen en stunten. Je mag er 60, maar je kunt er 100, of 120, als je durft. „Lekker in de bochten hangen”, zegt Dick Wisse. „Gas erop en doortrekken. Je voelt de motor het werk doen. Heerlijk.”

Dick Wisse is vicevoorzitter en toercommissaris van Toerclub De Uitlaatklep en zet in die hoedanigheid de ritten uit, eens in de drie weken op zondag. Friesland, de Eiffel, langs de grote rivieren. Van het eiland naar het vasteland en vice versa gaan ze altijd over de Bosweg.

Nee, hij gaat er niet heen om te stunten en hij rijdt er nooit harder dan 100. „Als motorrijder stuur je met je lichaam”, zegt hij. „De plaats waar je naar kijkt, daar ga je heen. Je moet door de bocht heen kunnen kijken. En op de Bosweg is het zo: je kijkt wel, maar je ziet niets.”

En dat is dus precies de kick voor ándere motorrijders, die zich daar bij mooi weer ’s avonds of in het weekend verzamelen en om de beurt gaan racen, elkaar filmend met de telefoon. Twee man op de uitkijk, portofoon in de hand om elkaar te waarschuwen. Maar wat kun je doen als de ene motorrijder op topsnelheid de binnenbocht neemt en die uit de tegenovergestelde richting ook?

Op woensdagavond 20 juni om 19.50 uur klapten een jonge man van 20 uit Oud-Beijerland en een jonge man van 32 uit Ooltgensplaat bij de westelijke ingang van de Meeuwentunnel frontaal op elkaar. Allebei dood.

De verslagenheid in de dorpen, vooral in Ooltgensplaat. Tweeduizend inwoners en hij was de zoon van een juf van de basisschool. Maar nog geen maand later, de rouwboeketten liggen nog te verdorren in de berm, zijn de motorrijders alweer terug.

