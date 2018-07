De VS dachten dat Robbert Delaware een Russische trol was

De Amerikaanse taaltrainer Robbert Delaware probeert op 17 oktober 2017 in te loggen op zijn Twitteraccount, maar komt er niet in. Zijn account is plots verbannen wegens „verdachte activiteit”.

Als snel komt Delaware erachter dat hij niet alleen zijn Twitteraccount kwijt is, maar ook dat hij door de Amerikaanse overheid publiekelijk wordt beschuldigd van het verspreiden van Russische propaganda. Delaware’s Twitteraccount @robbydelaware is één van de 2.752 Twittergebruikers die op dat moment door het Amerikaanse Congres, na onderzoek van Twitter, bestempeld worden als Russische trol. Ze worden verbannen van het social media-platform voor het schenden van de huisregels.

Maar Delaware is geen trol. Sterker nog, hij ageert tegen de Russische geopolitiek, zo laat hij NRC weten via e-mail: „Ik vind het huidige Kremlin nihilistisch.” Delaware was dan ook „behoorlijk pissig” toen hij erachter kwam dat zijn Twitteraccount op de lijst met trollen stond. Zeker omdat hij één van de eerste nepverhalen van de trollenfabriek Internet Research Agency (IRA) uit Sint-Petersburg doorzag.

Waarom is @robbydelaware op de lijst gekomen? Delaware wijst op een paar factoren: zo woont hij sinds 2010 in Georgië, terwijl op zijn Twitter-account lange tijd stond dat hij in Seattle woonde. Dat was hij vergeten aan te passen. Soms tweet hij, voor de grap, in het Russisch. Ook plaatst hij nationalistische kunst van Jasper Johns op zijn account, omdat hij zijn „Amerikaanse beeldspraak” mooi vindt. De Russische trollen deden zich vaak voor als patriottistische Amerikanen, dus denkt Deleware dat de vlaggen een alarmbel hebben doen afgaan.

Trollen zijn voor Wilders en tegen islam. Russisch trollenleger ook actief in Nederland.

Twitter heeft de lijst met Russische nepaccounts onder meer samengesteld door te kijken naar welke accounts in contact stonden met bekende IRA-trollen. Ook keek het sociale netwerk naar signalen die de locatie van een Twitteraar verraden, zoals of de gebruiker een Russische telecomprovider of Russisch emailadres gebruikte toen het account werd aangemaakt en of er ooit is ingelogd op het account via een Russisch ip-adres.

Trollen onderscheiden

De misser laat zien hoe moeilijk het is om trollen te onderscheiden van oprechte Twittergebruikers. Dat Delaware ook één van de eerste nepnieuws-verhalen van het Internet Research Agency geïdentificeerd bleek te hebben, maakt de fout helemaal pijnlijk. Een netwerk van Twitter-accounts probeerde in 2014 het gerucht te verspreiden dat een olieraffinaderij in Louisiana opgeblazen was door IS. Delaware doorzag de hoax en vermoedde Russische beïnvloeding, maar dacht toen dat de actie een economische motief had.

Omdat hij tijdens de gebeurtenissen ook zelf veel twitterde met de hashtag die de trollen gebruikte, denkt hij dat dit hem verder verdacht gemaakt heeft. Maanden na de hoax verbindt een groot onderzoek van The New York Times deze en andere nepverhalen aan het inmiddels beruchte Internet Research Agency.

Na het schrappen van zijn Twitter-account, zocht Delaware contact met de media en schreef Vice een artikel over de blunder van Twitter. Een week na publicatie werd zijn account in stilte hersteld. Delaware’s account werd uiteindelijk eind juni – samen met veertien andere accounts – van een uitgebreide versie van de trollenlijst geschrapt. Delaware: „Waarom de beveiligers van Twitter niet simpelweg een moment namen om mijn naam te Googlen blijft me een raadsel.”