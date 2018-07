Demonstratie in Rabat tegen celstraffen Rif-activisten

In de Marokkaanse hoofdstad Rabat zijn zondag tienduizenden demonstranten de straten op gegaan om te protesteren tegen de celstraffen die de leiders van de Rif-protesten hebben gekregen. Dat schrijft Reuters zondag. Ongeveer veertig prominenten van de Rifbeweging moeten celstraffen tot twintig jaar uitzitten omdat ze betrokken waren bij het organiseren van protesten tegen de achterstelling van het Rifgebied in Noord-Marokko.

De demonstranten droegen spandoeken met daarop teksten als ‘Lange leve het Rif’ en ‘Vrijheid, waardigheid en gerechtigheid’. Familieleden van de veroordeelden hadden opgeroepen tot de protestmars, waarbij onder meer linkse partijen, mensenrechtenorganisaties en de radicale fundamentalistische beweging Al-Adl Wal-Ihsan mee liepen. Volgens activisten waren er ten minste 30.000 mensen op de been.

Lees meer over protestleider Nasser Zafzafi: ‘Nasser was altijd al een vechtertje’

Een van de meest prominente Rif-activisten, Nasser Zafzafi, kreeg vorige maand een celstraf van twintig jaar opgelegd voor het ondermijnen van de openbare orde en het bedreigen van de nationale eenheid. Zafzafi’s moeder, zondag bij de protestmars aanwezig, zei “door te gaan met protesteren tot onze zonen zijn vrijgelaten”. Begin juli liet Zafzafi’s advocaat al aan NRC weten dat de 39-jarige activist in hoger beroep zal gaan. Aanvankelijk weigerde hij dit, omdat hij niet wilde meewerken aan de volgens hem niet-onafhankelijke rechtsgang.

‘Te weinig geïnvesteerd’

De Rif-protesten kwamen in 2016 op toen een visverkoper nabij het Rifgebergte in een vuilniswagen om het leven kwam. Hij demonstreerde tegen de gemeente die zijn waar in beslag had genomen. Daarop trokken, overwegend, studenten de straten van havenstad Al-Hoceima in om te demonstreren tegen machtsmisbruik en onderdrukking van de overwegend Berberse bevolking door de Marokkaanse staat.

De protesten mondden uit in een bredere beweging waarbij onder meer betere gezondheidszorg en onderwijs werden geëist voor de Rif-regio in het noorden van Marokko. Demonstranten vinden dat de overheid dara veel te weinig investeert.