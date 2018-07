Novak Djokovic wint Wimbledon voor de vierde keer

Novak Djokovic heeft voor de vierde keer in zijn loopbaan Wimbledon gewonnen. De 31-jarige Serviër was in de finale van het grastoernooi met 6-2, 6-2 en 7-6 (3) te sterk voor de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.

Het is voor Djokovic de eerste grand-slamoverwinning sinds hij in 2016 de beste was op het gravel van Roland Garros, en zijn dertiende in totaal. De voormalige nummer één van de wereld, op Wimbledon als 21ste geplaatst gelijk zijn positie op de wereldranglijst, was de laatste anderhalf jaar onherkenbaar op de baan.

Van een meedogenloze kampioen werd hij een twijfelende tennisser, deels ingegeven door fysieke problemen aan de rechterelleboog, zijn tennisarm. Na een kleine ingreep afgelopen februari is hij klachtenvrij en heeft een succesvolle wederopbouw plaatsgevonden.

De wederopbouw van Novak Djokovic

De oude Djokovic

In de halve finale tegen Rafael Nadal, een duel over twee dagen, vijf sets en ruim vijf uur, liet Djokovic al zien weer helemaal de oude te zijn. Tegen Anderson, die vrijdag na zesenhalf uur en 102 games de Amerikaan John Isner versloeg in de andere halve finale, was hij heer en meester.

De 32-jarige Anderson, de nummer acht van de wereld, leed zijn tweede nederlaag in de finale van een grandslam. In 2017 verloor hij in de eindstrijd van de US Open in drie sets van Nadal.