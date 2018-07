May waarschuwt critici: zet Brexit niet op het spel

De Britse premier Theresa May heeft parlementsleden gewaarschuwd dat de Brexit op het spel staat. In een gastbijdrage in de dagkrant Mail on Sunday roept ze het Verenigd Koninkrijk op om “de ogen op het doel te houden”: een zo gunstig mogelijk vertrek uit de Europese Unie.

Het betoog volgt na een moeilijke week voor May, die binnen haar eigen conservatieve partij genoeg steun probeert te krijgen voor haar ‘zachtere’ Brexit-strategie. Critici vinden die niet ver genoeg gaan.

“Dit is het moment om praktisch en pragmatisch te zijn”, concludeert de premier. Ze begrijpt dat er bedenkingen zijn over haar plan, maar heeft nog geen “werkbaar alternatief” gezien voor het vertrek uit de Europese Unie. May: “Ik geloof dat we samen moeten komen achter ons plan.”

Stemming in Lagerhuis

De Britten willen in principe op 29 maart volgend jaar uit de EU stappen. May presenteerde donderdag haar Brexit-plan, waarin onder meer staat dat ze een interne markt en douane-unie met Europa gedeeltelijk intact wil houden. Komende week stemt het Britse Lagerhuis over een handelsvoorstel dat bepalend is voor haar Brexit-strategie.

Brexit-hardliners vinden dat het Verenigd Koninkrijk met het plan te nauw verbonden blijft met de EU. Mays voormalige onderhandelaar David Davis en minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson stapten al uit protest tegen het voorstel op.

Tegelijkertijd stelt May zich strijdbaar op: als ze van de EU niet krijgt wat ze wil, is het ook mogelijk dat er helemaal geen akkoord komt. “De onderhandelingen zullen voor Brussel niet makkelijk worden, en dat ben ik ook niet van plan. Ik ga vechten voor onze Brexitdeal, omdat het de juiste deal is voor het Verenigd Koninkrijk.”