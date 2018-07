John Degenkolb grijpt zege in chaotische kasseienrit

De Duitser John Degenkolb heeft de negende etappe van de Tour de France gewonnen. De 29-jarige renner van Trek-Segafredo was na een chaotische rit door ‘de hel van het noorden’ de snelste van een kopgroep van drie, die in de slotfase was ontstaan. Achter Degenkolb werd geletruidrager Greg Van Avermaet (BMC) tweede, de derde plaats was voor de Belgisch kampioen Yves Lampaert (Quick-Step).

Van Avermaet behoudt de leiding in het algemeen klassement, de Belg heeft nu een voorsprong van 43 seconden op de Brit Geraint Thomas (Sky). De groene trui zit nog steviger om de schouders van Peter Sagan (Bora-hansgrohe), die als vijfde aankwam in Roubaix. Tom Dumoulin (Sunweb) finishte in gezelschap van onder meer Chris Froome (Sky) 27 seconden na ritwinnaar Degenkolb.

Richie Porte valt uit

Met de laatste vijf winnaars van de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix in hun midden – Niki Terpstra (2014), Degenkolb (2015), Matthew Hayman (2016), Van Avermaet (2017) en Peter Sagan (2018) – vertrokken even na half één 169 renners vanuit Arras richting Roubaix. Onderweg wachtte het peloton vijftien kasseistroken, maar die zou Richie Porte, een van de kanshebbers voor de eindzege in deze Tour, niet halen. De 33-jarige Australische kopman van BMC kwam in de eerste kilometers ten val en moest, net als in 2017, opgeven met zeer waarschijnlijk een sleutelbeenbreuk.

Al snel vormde zich een kopgroep van tien renners, onder wie de Nederlander Patrick Tolhoek. Maar de renner van Lotto-Jumbo haakte op de eerste kasseistrook af door een lekke band.

De overige negen gingen door en bouwden hun voorsprong uit, terwijl achter hen de ene na de andere valpartij plaatsvond. Een van de vele slachtoffers was Dylan Groenewegen, de winnaar van de laatste twee etappes. De Nederlandse sprinter kwam op de derde kasseistrook ten val, maar kon zijn weg vervolgen.

Sky-ploeg

Op kop van het peloton voerde de Sky-ploeg lange tijd de regie, tot op 45 kilometer voor de finish kopman Froome betrokken raakte bij een valpartij. Zonder gevolgen, dat wel. Daarna bleef het chaos troef in de jacht op de kopgroep, die steeds verder uitdunde.

Zo ging de Spanjaard Mikel Landa, een van de kopmannen van Movistar, op een ogenschijnlijk ongevaarlijk gedeelte van het parcours naar het asfalt, waarna hij in de achtervolging moest. Belangrijkste verliezer, naast Porte, was de Colombiaanse klassementsrenner Rigoberto Uran (EF-Drapac). Door een schuiver liep hij zo’n anderhalve minuut tijdsverlies op ten opzichte van de overige favorieten. Ook Romain Bardet, in 2016 (tweede) en 2017 (derde) op het podium in Parijs, had een lastige dag. De Fransman reed drie keer lek maar wist de schade desalniettemin te beperken.

Maandag is de eerste rustdag, dinsdag gaat de Tour verder met de eerste bergetappe, waarin drie Alpencols van de eerste categorie zijn opgenomen.