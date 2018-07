Joey Bada$$ en Ronnie Flex hoogtepunten tijdens ontspannen Woo Hah!

Hiphop Festival Woo hah! Gezien: 12/7 en 13/7. In: Hilvarenbeek ●●●●●

„Het gaat hier weer helemaal blauw staan”, zeggen twee jongens tegen elkaar als A$AP Rocky het hoofdpodium opkomt. Zand stijgt op als ‘Pretty Flacko’, zoals de superster tegenwoordig graag wordt genoemd, het intro van zijn laatste hit met Skepta (‘Praise the Lord’) a capella begint. „Ze gaan weer van die rondjes maken”, waarschuwt een meisje met Brabants accent haar vriendin. Twee regels (‘I came, I saw’) zijn genoeg om een stofwolk te doen opstijgen boven het publiek. Ineens begrijp je al die stofmaskertjes.

Hiphop is razend populair onder tieners en de 30.000 piepjonge bezoekers van Woo hah! die in leeftijd dichter bij de tien dan de twintig jaar zitten lijken met name goed te gaan op de hardere trapvariant. Ze komen uit België, Groot-Brittannië, Spanje en Zuid-Amerika naar het grootste hiphopfestival van Nederland en ze lijken te komen voor een ding: de moshpit.

Woo hah! speelt daar slim op in door het driedaagse festival te verplaatsen van hartje Tilburg naar het veel grotere Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, waar ook Best Kept Secret was. Die omvang brengt wat logistieke uitdagingen met zich mee. Het kampeerterrein dat treffend is verdeeld in ‘East Coast’ en ‘West Coast’ ligt ver van het terrein; goede bewegwijzering ontbreekt soms en de arme vaste kampeerders van de seizoenscamping moeten „nu wel heel lang in de rij voor een broodje” zegt een klein meisje beteuterd bij een toilethuisje.

Badpakken en leuke dj-sets

Maar eerlijk is eerlijk. Als je jong bent en je houdt van hiphop, dan is dit een droomfestival: ’s ochtend wordt er gezwommen door meisjes in Baywatch-badpakken en gevolleybald op het strand. ’s Nachts zijn er geweldig leuke dj-sets te horen in de Lil’ Cube. De vloer van dit minipodium in de vorm van een ijsklont stort vrijdag al in door alle enthousiaste dansers.

Ondanks de vele moshpits is de sfeer ontspannen op het festivalterrein. Er zijn wel wat veilige keuzes gemaakt qua line-up: popraptrio Migos werkt op een onderkoelde spreekbeurtmanier statisch hun grootste hits af (van ‘Motor Sport’ en ‘Walk It, Talk It’ tot ‘Bad and Boujee’ en uitsmijter ‘Stir Fry’) en bedankt ‘Amsterdam’ uitvoerig na ieder nummer. Migos-lid Quavo zingt met een dikke laag ‘autotune’ mee met de band en draagt samen met Takeoff die verder strak en goed rapt de show. Het derde lid Offset lijkt er niet helemaal bij, maar het is hem vergeven want zijn vrouw Cardi B., die ook als headliner op Woo hah! was geboekt is twee dagen eerder bevallen van hun eerste dochter, Kulture. Zijn bandgenoten feliciteren hem aan het eind van de show die niet heel dynamisch is maar wel goed wordt ontvangen.

Raptrio Migos tijdens Woo Hah! Foto Don Crusio

Na Migos is het een aangename verrassing om r&b-zanger 6lack live met drummer en toetsenist het gevoelige nummer ‘PRBLMS’ te horen zingen. Geen autotune, dit is eerlijke en goed gezongen r&b.

Het optreden van 6lack.



A$AP Rocky zet even later ook een redelijk goede show neer. Hij rapt vurig, springt overal heen en brengt grote hits als ‘A$AP Forever’ overtuigend. Maar hij laat wel wat lange pauzes vallen en zijn opbouw is niet logisch. Na zijn wat lompe EDM-track met Skrillex (‘Wild for the Night’), volgt zijn trage trippy ode aan lsd (‘L$D’). A$AP neemt zichzelf heel, heel serieus maar rapt in de kern vooral veel over trippen en zichzelf.

Bescheiden Ronnie Flex

Het is een opluchting om middernacht een rasentertainer als Ronnie Flex te horen afsluiten. Bescheiden bedankt Ronnie fans op de eerste rij die A$AP Rocky voorbij laten gaan om bij hem vooraan te kunnen staan. Hij rapt live strak, snel en houdt de energie non-stop hoog met hits als ‘Saus’. Samen met Jacin Trill brengen ze het soepele ‘2Cups’ meer dan tot leven. Even later vraagt hij of de dj wat autotune op zijn microfoon wil ‘gooien’ om „het mooiste nummer wat ik afgelopen jaar heb gemaakt” te zingen: ‘ Non Stop’. De aanstekers gaan de lucht in en iedereen rapt het nummer woord voor woord mee. Het is die balans tussen hard en zacht in zijn werk, tussen drive en gevoel die ook dit optreden sterk maakt.

A$AP Rocky tijdens Woo Hah! Foto Don Crusio

Doordat A$AP Rocky veel te laat begint is het tegen middernacht rennen tussen de drie grote podia om het beste optreden van de dag te kunnen zien. De Amerikaanse Joey Bada$$ spreekt zich in zijn poëtische teksten uit over de staat van zijn thuisland (‘home of the free for the freeloaders’), Trump en racisme en kan zich qua inhoud en flow meten met de grootheden uit de jaren negentig. Hij betovert het publiek vanaf moment één met nummers als ‘For My People’ van zijn hitalbum ‘All American Bada$$’ maar ook werk van zijn laatste album ‘1999’ wordt goed ontvangen. Uitsmijter ‘Devastated’ wordt luidkeels meegezongen terwijl lampen de rook tussen de bomen rood kleurt. Dit soort grootse acts mogen er nog meer worden geboekt door dit grote festival.