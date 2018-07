Hittegolf Japan: doden en ruim 1.500 opgenomen in ziekenhuis

Een hittegolf in Japan heeft zaterdag vijf mensen het leven gekost. Meer dan 1.500 mensen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. De hitte belemmert herstelwerkzaamheden in de prefecturen die vorige week zijn getroffen door zware overstromingen waarbij meer dan tweehonderd mensen de dood vonden, meldt de krant Japan Times.

In Beeld: Japan evacueert overstromingsgebied in ‘race tegen de klok’.

Op veel meetpunten werden temperaturen van meer dan dertig graden vastgesteld. In Hiroshima schommelde het kwik rond de 35 graden en in Kyoto steeg het boven de 38 uit. Beide prefecturen hebben zware schade geleden tijdens de wateroverlast. Als gevolg van de water- en modderstromen en aardverschuivingen werden vorige week twee miljoen mensen geëvacueerd. Nu heeft de regio juist te kampen met grote droogte.

Alleen al in Osaka zijn 156 mensen opgenomen met uitputtingsverschijnselen door de warmte. 48 hulpverleners moesten het werk neerleggen en zijn behandeld voor oververhitting en/of uitdroging.

Vermoedelijk houdt de hittegolf nog even aan. Volgens het nationale Japanse meteorologisch instituut blijven temperaturen komende week overdag boven de dertig.