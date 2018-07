Frans voetbalfeest ontaardt op meerdere plekken in rellen

Uren nadat Frankrijk de wereldtitel behaalde en een enorm feest losbarstte in Parijs en andere Franse steden is de sfeer op sommige plekken flink omgeslagen. Op de Champs-Elysées hebben relschoppers vernielingen aangericht en tenminste één winkel geplunderd: de Publicis Drugstore.

Momenteel charges in de buurt van de Champs-Elysées: dronken feestgangers plunderen. — Peter Vermaas (@petervermaas) 15 juli 2018

De oproerpolitie greep niet direct bij de eerste ontsporingen in, maar zette later traangas en waterkanonnen in om de Champs-Elysées leeg te vegen. De meeste relschoppers zijn dronken en verhullen zich onder capuchons.

Champs-Elysées zijn inmiddels vrijwel leeg. Gendarmerie en CRS gebruiken na traangas nu nog vooral waterkanonnen. — Peter Vermaas (@petervermaas) 15 juli 2018

Ook uit Lyon en Grenoble komen berichten dat het feest uit de hand loopt. In Lyon zijn brandjes gesticht, vonden confrontaties plaats tussen de politie en dronken supporters en is een vrachtwagen van de gemeente deels vernield.

#Lyon #Fiersdetrebleus Tension rue de La Barre entre la police et des supporters trop enthousiastes.Un camion de la ville a été endommagé. pic.twitter.com/hfHHMnjkOm — France 3 Rhône-Alpes (@F3Rhone_Alpes) 15 juli 2018

Bij Nancy zijn drie kinderen ernstig gewond geraakt, nadat ze werden aangereden door een feestvierende motorrijder, meldt persbureau AFP.