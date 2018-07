Frankrijk pakt wereldtitel na doelpuntenrijke finale

Frankrijk is in Moskou voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. In het Loezjniki-stadion in Moskou waren Les Bleus uiteindelijk een maat te groot voor Kroatië, het werd 4-2.

Kroatië toonde in de openingsfase geen ontzag voor Frankrijk. Onder meer Modric, Perisic en Strinic zetten vanaf het begin druk op de Fransen, die moeite hadden om van de eigen helft te komen. Toch is het na 17 minuten Frankrijk dat met 1-0 voorkomt: Antoine Griezmann schiet een vrije trap voor de goal, de bal wordt door uitgerekend Mario Mandzukic in eigen doel gekopt - hij was tegen Engeland nog de grote held door zijn winnende doelpunt in de verlenging.

Het duurde niet lang voordat de Kroaten zich herstellen van de klap. Een afgeslagen vrije trap komt via-via bij Ivan Perisic terecht, die aanneemt en keihard binnenschiet.

De Kroaten weten de voorsprong echter niet lang te koesteren. Doelpuntenmaker Perisic krijgt in het eigen strafschopgebied een bal op de hand, waarvoor de Argentijnse scheidsrechter Nestor Pitana na raadplegen van de videobeelden naar de stip wijst. Antoine Griezmann houdt het hoofd koel en schiet de 2-1 binnen - tevens de ruststand.

Frankrijk loopt uit

Het vuur waarmee Kroatië de eerste helft begon, lijkt na rust totaal verdwenen. De Fransen zijn telkens sneller en winnen meer duels, wat zich in de 60ste minuut vertaalt in een de 3-1: Paul Pogba passeert de Kroatische doelman Subasic, die op het verkeerde been stond. De wedstrijd lijkt 00 definitief gespeeld als het 19-jarige talent Kylian Mbappé de 4-1 binnenschiet en een daarmee een bijzonder record breekt:

Na de 4-1 leek Frankrijk de wedstrijd op het gemak te kunnen uitspelen, maar door een enorme fout van keeper Hugo Lloris kan pechvogel Mandzukic zijn eigen doelpunt goedmaken.

De onverwachte 4-2 leek Kroatië weer hoop te geven. In de slotfase ontstonden nog enkele mogelijkheden op een aansluitingstreffer, maar een wonder voor Kroatië bleef uit. Na negentig minuten en blessuretijd mag Frankrijk zich wereldkampioen noemen.

Feest in Parijs, applaus in Zagreb

De finale werd in Frankrijk en Kroatië door veel voetbalfans massaal gekeken. In Zagreb ziet Oost-Europaredacteur Eva Cukier de berusting bij de Kroaten. Op het plein klinkt applaus voor het team van coach Zlatko Dalic, dat al geschiedenis schreef door überhaupt de finale te halen.

Verslagenheid maar ook geklap bij de Kroaten. Het kleine landje heeft zich fantastisch geweerd dit WK. Daar is iedereen het over eens. #FRACRO pic.twitter.com/FNkOWdq0ZJ — Eva Cukier (@evacukier) July 15, 2018

In Parijs is Frankrijk-correspondent Peter Vermaas intussen getuige van een verlengd volksfeest, daags na de Franse nationale feestdag.