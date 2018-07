‘Dode Nederlander op Mallorca slachtoffer van roofmoord’

De Nederlandse filmmaker Wouter van Luijn die vrijdag overleed op het Spaanse Eiland Mallorca, is waarschijnlijk het slachtoffer van een roofmoord. Volgens de Spaanse recherche was zowel zijn telefoon als 700 euro van hem afgenomen, meldt de regionale krant Ultima Hora.

De 34-jarige Van Luijn was op vakantie met zijn vader en verbleef in een hotel in het plaatsje Palmanova. Waarschijnlijk besloot hij vrijdagochtend rond 04.00 na een avond stappen om cocaïne te kopen. Hij kwam in contact met twee Spaans sprekende Pakistanen met wie hij een taxi nam naar de wijk Son Baya, ook wel bekend als ‘De Zigeunerstad’ en een belangrijke plek voor drugshandel op het eiland.

Blauwe plekken

Volgens de politie ging het daar mis toen hij zijn portefeuille met honderden euro’s erin liet zien. Meerdere mannen probeerden hem te beroven en sloegen hem op het hoofd. Uit autopsie zou zijn gebleken dat hij inderdaad blauwe plekken had in het gezicht, maar dat alleen kan de dood nog niet verklaren. Mogelijk is hij uiteindelijk door een interne bloeding overleden. Volgens de krant Diario de Mallorca wordt ook gekeken of drank- en drugsgebruik een rol hebben gespeeld bij het overlijden.

Van Luijn werd rond 05.00 uur een ziekenhuis op Mallorca binnengebracht door een man die zei dat hij de Nederlander bij een benzinestation had gevonden. De filmmaker zou zijn aangevallen door een groep van vier of vijf mannen. De man werd vervolgens zelf aangehouden omdat hij mogelijk betrokken is geweest bij de dood van de toerist.