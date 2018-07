De Fransen snakten naar een feestje

Toeterende auto’s, een miljoen springende mensen op de Champs-Élysées en knuffels voor de anders zo onpopulaire bonken van de ordepolitie. De ontlading die zondagavond volgt op het fluitsignaal na de met 4-2 gewonnen WK-finale tegen Kroatië leidt tot uitzinnige taferelen. Frankrijk ging de afgelopen jaren door diepe dalen en snakte naar een feestje dat voor even iedereen samenbracht.

„Dit is de beste manier om het WK-succes van 1998 te memoreren”, roept een meisje met blauw-wit-rode hoofddoek in de avondzon naar een cameraploeg bij de Arc de Triomphe. Haar vergelijking ligt voor de hand. Maar het team van nu is niet het team van 1998 en het Frankrijk van 2018 is niet dat van toen.

Het resultaat telde

Destijds hoopte president Jacques Chirac politieke munt te slaan uit de overwinning van het multiculturele team van Zinédine Zidane. Zijn foto werd op de Arc geprojecteerd. Nu wonnen de Fransen vooral als team. Hun discipline en professionaliteit leverden misschien niet het mooiste voetbal op, maar het resultaat telde.

De bij nader inzien naïeve droom van een verenigd Frankrijk („black, blanc, beur”) duurde in 1998 bovendien niet lang. Vier jaar later haalde Jean-Marie Le Pen met een verhaal tégen Chiracs multiculturalisme de tweede verkiezingsronde. In 2005 stonden wekenlang wijken in banlieues rond grote steden in brand. De identiteitsdiscussie die volgde op de terreuraanslagen van 2015 en 2016 heeft „le vivre-ensemble”, de sociale cohesie, verder op de proef gesteld.

Terwijl in het buitenland ook dit WK veel discussie was over de kosmopolitische wortels van de nieuwe generatie Bleus, bleef die duiding in Frankrijk zelf goeddeels achterwege. Fransen zijn „onverschilliger” geworden, analyseerde schrijver Marc Lambron in Le Figaro. En dat is positief in een land waar kleurenblindheid deel uitmaakt van een „republikeinse” ideologie. „Men ziet minder de kleuren dan de prestaties.”

Opnieuw komt een groot deel van de wereldkampioenen uit de (Parijse) banlieue. Vooral het stadje Bondy, waar sterspeler Kylian Mbappé opgroeide, heeft nogal wat journalisten op bezoek gehad die ontdekten dat ondanks de armoede structuren als voetbalclubs tot opmerkelijke gemeenschapszin leiden. Zonder de banlieue was dit feestje aan heel Frankrijk voorbijgegaan.

Klasse

Niet kleur of etnische herkomst, maar klasse lijkt de werkelijke breuklijn. De nieuwe samenleving die bij de gestudeerde elite tot zoveel discussie leidt, is voor de jonge Fransen die zondagavond de Champs-Élysées bevolken al jaren een realiteit.

Twee sociologen beschreven het Franse enthousiasme, waarvan president Emmanuel Macron net als Chirac politiek en economisch hoopt te profiteren, in Le Monde als een soort „groepstherapie” na de aanslagen van 2015 en 2016, „een manier om het verleden uit te drijven” en „de wil om te geloven in een gemeenschappelijke toekomst, ondanks grenzen van klasse en woongebied”.

Met positivisme en gedoseerd patriottisme heeft bondscoach Didier Deschamps de Fransen weer van hun nationale team laten houden. „We zeggen het weinig, maar we hebben het goed in Frankrijk”, ronkte Antoine Griezmann vlak voor de finale.

Mbappé, de personificatie van dit team en van het moderne Frankrijk, voorspelde al voor het WK een zonnige toekomst voor het land van voetbalfan Macron. WK-winst, zei hij, „neemt heel veel problemen weg [...] De bakker gaat tevreden naar zijn werk, bakt zijn baguette met meer plezier. Of het nu de caissière, de burgemeester of de president is, iedereen voelt zich lekker.”