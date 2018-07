Cuba gaat privébezit erkennen in nieuwe grondwet

De Cubaanse regering is van plan privébezit opnieuw te erkennen. Dat is één van de voorgestelde grondwetswijzigingen die zaterdag bekend werden gemaakt, melden Cubaanse staatsmedia.

De socialistische republiek wil naast de president ook een premier gaan aanstellen. Zo wil het land de functies van staatshoofd en regeringsleider scheiden. De grondwetswijziging houdt de politieke macht van de communistische partij wel intact.

“Via deze geheime vluchtroute kon Fidel Castro de jungle in verdwijnen als het leger van dictator Batista zou komen.”Lees ook deze van Cuba na de Castro’s van correspondent Nina Jurna.

Entrepreneurs en investeerders

Hoewel de regering grip houdt op de economie van Cuba erkent de nieuwe grondwet wel een vorm van vrije markt en privébezit voor de bevolking. Hoe dit precies is vastgelegd is nog niet duidelijk, maar persbureau Reuters schrijft “juridische bescherming voor Cuba’s prille entrepreneurs en buitenlandse investeerders” te verwachten. Ook is Cuba een wijziging in het juridisch stelsel van plan, dat uitgaat van de onschuld tot dat het tegendeel is bewezen.

Voor de grondwetswijziging in werking treedt moet de bevolking deze nog goedkeuren in een referendum. Aan het hoofd van de commissie voor de grondwetswijziging staat Raúl Castro (87), oud-president en de broer van oud-president Fidel Castro. De broers hebben de republiek bijna zestig jaar geleid.