Wel wat opzichtig, die schoonzoon

Licht voorover gebogen zat de 74-jarige Peter H. in het verdachtenbankje van de Rotterdamse rechtbank. Betrapt als een kwajongen bij de kassa met een niet afgerekende chocoladereep in zijn broekzak. Hulpeloos, vol schaamte, boos op zichzelf en de rest van de wereld.

Met hard werken verdiende hij een pak geld, en dat dreigt hij allemaal kwijt te raken. De Rotterdamse rechtbank heeft hem vrijdag samen met zes anderen veroordeeld voor witwassen van drugsgeld. Hoe Peter H. zijn dochter verloor aan een kopstuk van de Schiedamse cocaïnemaffia en daarna zijn vermogen kwijtspeelde.

Transportsector

De oorlog maakte Peter H. (1944) niet bewust mee maar het Rotterdam van de wederopbouw wel. Hard werken en zuinig leven was het motto, vrijwel niemand had het breed. De jonge Peter ging in de jaren zestig werken als planner bij een transportbedrijf. Daar leerde hij Hanny kennen. Zij was amper twintig toen ze Peter in 1966 haar jawoord gaf. Twee jaar later werd hun enige dochter Angelique geboren. Zij wordt ook verdacht van witwassen en zat naast Peter toen de rechtbank de strafzaak in juni besprak. Ze hadden elkaar toen al bijna twee jaar niet meer gesproken.

Peter vertelde de rechters dat hij volledig van de kaart was nadat zijn vrouw Hanny in februari van 2013 kwam te overlijden. Ze waren bijna vijftig jaar samen geweest. Het was het tweede sterfgeval in de familie in drie jaar. In 2010 was de man van Angelique overleden, Henk Levels. Peter en Henk waren in de jaren negentig een succesvol transportbedrijf gestart. In 2005 verkochten ze het en kon Peter met bijna een miljoen euro op de bank zorgeloos met pensioen.

Twee jaar na de dood van Henk ontmoette Angelique een andere man, Dennis van den Berg. Haar moeder Hanny vond Dennis maar een rare snuiter. Iemand die zijn geld wel heel gemakkelijk uitgaf. Peter vond het wat poenerig maar zag ook dat Dennis goed was voor Angelique: „Hij maakte haar gelukkig.”

Na de dood van Hanny vroeg Dennis aan Peter of hij via zijn bedrijf een aantal business-seats kon kopen bij Feyenoord. Dennis zou betalen maar beschikte niet over het benodigde nummer van de Kamer van Koophandel. Peter zag er geen kwaad in. Hij kocht die kaarten en schoot ze voor: twee seizoenen voor ruim 40.000 euro. Niet lang daarna vertelde Dennis dat hij een prachtige oude Jaguar had zien staan bij zijn autodealer. Zo’n oldtimer had Peter altijd al willen hebben. De auto moest nog wel worden opgeknapt, maar Peter hapte. Na al die jaren hard werken mocht hij toch wel een beetje van het leven genieten? De auto moest 40.000 euro kosten.

Dat Dennis van den Berg actief was in de cocaïnesmokkel, wist Peter H. op dat moment nog niet. De eerste alarmbellen hadden af moeten gaan toen een buurtgenoot van Dennis op 1 januari 2014 werd doodgeschoten bij het uitlaten van zijn honden.

Lees het verhaal van infiltrant Paul, die door justitie werd gebruikt in de zaak rondom douanier Gerrit G.

Toen bekend werd dat Dennis het beoogde slachtoffer was, was het al te laat. Peter had zijn dochter Angelique in het voorjaar van 2014 vrijwel zijn hele vermogen uitgeleend voor de aankoop van een nieuw huis in Rotterdam. Het idee was dat Peter zijn dochter een hypotheek zou verstrekken voor 380.000 euro, het kindsdeel van de erfenis van zijn vrouw Hanny. Het idee kwam van Sjef H., de boekhouder van Dennis en Angelique. Door het uit te lenen voor de woning kreeg Peter een veel hoger rentepercentage en kon zijn dochter haar droomhuis kopen.

Fout geld

Bij Peter sloeg de paniek toe toen hij in het najaar van 2014 een belastingaanslag kreeg van 110.000 euro. Die kon hij niet betalen omdat hij al zijn geld aan Angelique had gegeven. Toen Dennis via een bedrijf uit Dubai 100.000 overmaakte had Peter moeten weten dat het om fout geld ging.

Maar, stelde ook de rechtbank vast, voor Peter H. was er geen weg terug meer. Dennis werd zomer 2015 gearresteerd voor cocaïnesmokkel en omkoping. Peter, zijn dochter Angelique en boekhouder Sjef H. werden zes weken daarna aangehouden. Van den Berg [hij heeft geen bezwaar tegen het noemen van zijn achternaam, red.] werd in 2017 veroordeeld tot tien jaar cel en zit vast in afwachting van zijn hoger beroep. Vrijdag veroordeelde de rechtbank Peter H. tot 6 maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 240 uur voor witwassen van het geld dat hij kreeg voor zijn belastingrekening, de Jaguar en de business-seats.

Zijn dochter Angelique werd veroordeeld tot twee jaar cel, eveneens voor witwassen. Boekhouder Sjef H. kreeg de hoogste straf: vier jaar onvoorwaardelijke celstraf. Of Peter H. zijn geld ooit nog terugziet is maar de vraag. Het OM wil naast de straffen ook geld ontnemen dat Angelique en Dennis uitgaven. Het is volgens justitie afkomstig uit de cocaïnehandel van haar vriend Dennis. Voor Peter H. is dat een hard gelag. Als de woning van Angelique verbeurd wordt verklaard, kan zij de schuld haar vader nooit meer terugbetalen. Dan is het 74-jarige kind van de Rotterdamse wederopbouw alles kwijt dat hij met hard werken verdiende.