Twee kinderen overleden na bombardement Gaza

Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn zaterdag twee Palestijnse kinderen overleden, ook raakten zeker tien mensen gewond. De kinderen waren 15 en 16 jaar, meldt het ministerie van Gezondheid van Gaza.

Het Israëlische leger zegt zich volgens persbureau AFP voor te bereiden op meer aanvallen. Volgens de Israëliërs zijn de aanvallen een reactie op de tientallen raketten die afgevuurd zijn door Hamas. Deze raketten waren weer een reactie op eerdere aanvallen van Israël.

“Onze boodschap aan Hamas is dat we de intensiteit van onze acties zullen opschroeven als dat nodig is. Hamas moet begrijpen dat hun acties niet onbestraft blijven.”

De aanvallen waren gericht op veertig doelwitten van de organisatie, waaronder tunnels en logistieke centra. Volgens persbureau Reuters kwamen de kinderen om bij een aanval op een leegstaand pand, waar ze langs liepen. Het is de grootste luchtaanval die overdag wordt uitgevoerd sinds het militaire conflict in de Gazastrook in 2014.

De afgelopen maanden loopt het conflict in de Gazastrook hoog op. Tienduizenden Palestijnse demonstranten sloten zich aan bij grootschalige protestacties in de regio. In totaal zijn sinds het begin van de zogenoemde Grote Mars van de Terugkeer 139 mensen om het leven gekomen.