Ruim 300 horecazaken hijsen regenboogvlag tegen antihomogeweld

Zaterdag hijsen ruim 300 restaurants, theaters en uitgaansgelegenheden in Amsterdam de regenboogvlag, het symbool voor veelzijdigheid. Poptempels Melkweg en Paradiso verlichtten hun gevel in regenboogkleuren en de hele A’DAM Toren wordt verlicht.

De solidariteitsactie is opgezet door Donnie Bergsma, eigenaar van Disco Dolly in Amsterdam, en Diva Mayday, Nederlands bekendste Dragqueen. De aanleiding is de mishandeling van dragqueen Monique de la Fressange (echte naam: Ruben Dario) in de nacht van 23 op 34 juni. Zij stond te wachten op een taxi in het centrum van de stad, voor het Barbizon Palace hotel, toen drie jongemannen op haar afkwamen. Eerst maakten ze avances, maar toen zij duidelijk maakte dat ze geen interesse had, werd een van de mannen agressief, schold haar uit en sloeg haar meerdere malen in het gezicht. Ze hield er een gekneusde neus en veel blauwe plekken aan over. Vrienden haalden haar over om aangifte te doen, want “dit kan zo niet langer”.

Meer aangiftebereidheid

In de LHBTI-gemeenschap (lesbiennes, homo’s, transgenders, biseksuelen en intersekse personen) heerst al langer het gevoel dat geweld tegen hen de laatste jaren toeneemt. Merkt de politie dit ook? Neemt het aantal incidenten en aangiftes toe?

Roze in Blauw, het netwerk van de Nederlandse politie dat zich bezighoudt met de bestrijding van antihomoseksueel geweld, brengt geen officiële cijfers meer naar buiten „omdat het niet zo veel zegt. Lang niet alle incidenten worden gemeld”. Rob van der Veen, woordvoerder politie Amsterdam, zegt dat er niet per se meer incidenten zijn, maar dat het geweld meer aandacht krijgt doordat er foto’s en berichten worden geplaatst op sociale media. „Hoe meer publiciteit, hoe meer mensen het gevoel hebben dat het geweld toeneemt.”

Zowel Philip Tijsma van het COC (Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit) als Van der Veen van de politie zegt: „We weten niet of er meer geweld is, maar er wordt in elk geval meer aangifte gedaan.” Het aantal aangiften en meldingen van geweld tegen LHBTI’ers is sinds 2008 sterk toegenomen, blijkt uit het jaarlijkse rapport POLDIS (Politiecijfers over Discriminatie). Tien jaar geleden waren er 300 tot 400 meldingen per jaar, de afgelopen jaren zijn dat er 1.000 tot 1.500. Het zou kunnen dat de aangiftebereidheid omhoog is gegaan. Of zoals Diva Mayday het verwoordt: „We pikken het niet langer. We zijn het zat.”

Hoe is het nu met de zaak van Monique de la Fressange? Politie en recherche bekijken camerabeelden en hebben een oproep aan getuigen gedaan om zich te melden, maar er zijn nog geen verdachten gevonden. Zaterdagavond loopt De la Fressange samen met Mayday de hele stad door, ze wil alle vlaggen zien. „Er zal weer kleur in de stad zijn, en het wordt geaccepteerd. Dat zou altijd zo moeten zijn.”