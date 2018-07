NRC Haagse Zaken #40: Zij bepaalden twintig jaar integratiebeleid

Hoe is het integratiebeleid de afgelopen twee decennia veranderd? Wat betekent dit voor de mensen die nu Nederland binnenkomen? En hoe kijken de bestuurders terug? Floor Boon en Sheila Kamerman spraken ze, en doen in deze aflevering verslag.

U kunt de veertigste aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.