‘Man aangehouden in moordzaak Nederlandse toerist op Mallorca’

De Spaanse politie heeft een man gearresteerd die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een Nederlandse toerist op het Spaanse eiland Mallorca. Dat melden Spaanse media zaterdag.

De 34-jarige Nederlander zou vrijdagochtend rond 5.00 uur zijn aangevallen door vijf jongeren in de hoofdstad Palma de Mallorca. Daarna werd hij zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. De man die hem vond en naar het ziekenhuis reed, is volgens de de Spaanse krant Ultima Hora aangehouden, omdat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde.

Aanvankelijk zei de gearresteerde man dat hij de Nederlander had gevonden in de buurt van een benzinestation, ten noorden van het vliegveld van Palma de Mallorca, waar het slachtoffer was aangevallen door een groep van vier of vijf mannen. Later zou hij echter een andere vindplaats hebben genoemd. De politie onderzoekt nu zijn verklaringen en heeft een huiszoeking gedaan.

Filmmaker Wouter van Luijn

In de loop van vrijdag werd duidelijk dat het slachtoffer de Nederlandse filmeditor Wouter van Luijn is. Dat werd op Twitter bevestigd door de Nederlandse ambassadeur in Spanje. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet vrijdag al weten contact te hebben met de familie.

Van Luijn was bekend van films als Aanmodderfakker (2014) en Wolf (2013). Voor de laatstgenoemde werd hij genomineerd voor een Gouden Kalf.